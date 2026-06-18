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Victor Ponta dezvăluie planul Bolojan-USR ca Fritz să rămână în funcția de primar după decizia ÎCCJ de conflict de interese. Rolul prefectului

Victor Ponta dezvăluie planul Bolojan-USR ca Fritz să rămână în funcția de primar după decizia ÎCCJ de conflict de interese. Rolul prefectului
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Fostul premier Victor Ponta afirmă că Dominic Fritz nu va pleca din funcția de primar, deși instanța a decis definitiv acest lucru. Ponta susține că Bolojan a numit special un apropiat al primarului ca prefect în județul Timiș, iar rolul acestuia ar fi să blocheze aplicarea legii și să refuze semnarea ordinului de demitere.

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Liderul USR, Dominic Fritz

USR folosește reguli diferite pentru proprii membri

Ponta acuză USR de ipocrizie și consideră că partidul cere demisia adversarilor politici în cazuri de corupție, dar își protejează proprii oameni.

„Dl. Fritz poate să stea liniștit! La el nu se aplică nici hotărârile judecătorești definitive și nici legea, pentru că este de la USR – partidul care cere demisia altor corupți sau incompatibili, nu a propriilor membri. Un partid care aplică legea și hotărârile judecătorești doar altora, nu și lor înșiși!”

O numire strategică la conducerea prefecturii blochează demiterea

Fostul premier arată că noul prefect din Timiș este un subordonat al primarului, numit în funcție chiar în ziua sentinței.

„Astăzi, înainte ca ÎCCJ să emită decizia privind situația dlui Fritz, Guvernul „Bolojan” l-a numit în funcția de prefect al județului Timiș pe un tânăr care lucrează din 2022 în subordinea primarului Timișoarei, Dominic Fritz. Conform legii, decizia de încetare a mandatului de primar, în urma hotărârii emise de ÎCCJ, trebuie să fie pusă în aplicare de prefect. Facem pariu că nu o va emite?”

Instituțiile statului nu vor aplica nicio sancțiune

Ponta afirmă cu certitudine că Guvernul și procurorii vor ignora această încălcare a legii.

„Tot conform legii, un prefect care nu pune în aplicare o decizie judecătorească definitivă trebuie demis de Guvern. Facem pariu că nu îl va demite? Și ar trebui cercetat și de Parchet. Facem pariu că nu îl va cerceta nimeni? Așa că Fritz merge liniștit mai departe. Legea și hotărârile judecătorești sunt pentru amărâții de români – nu se aplică unui neamț din USR! Dar la Iohannis s-a aplicat vreodată ceva?
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