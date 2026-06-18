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Victor Ponta, după ce primarul Capitalei a fost pus sub control judiciar: „Eu am fost un fraier, Ciucu nu trebuie să fie!”

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Fostul premier Victor Ponta a reacționat imediat după ce primarul Ciprian Ciucu a fost pus sub control judiciar de procurorii DNA pentru luare de mită. Ponta a comparat situația actuală cu momentele prin care a trecut el însuși în anul 2015 și i-a transmis edilului un mesaj ferm prin care îl sfătuiește să nu facă aceeași greșeală și să renunțe la funcție.

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Primarul general al Capitalei si prim-vicepresedintele PNL, Ciprian Ciucu, soseste la sediul Directiei Nationale Anticoruprie (DNA), in Bucuresti, joi, 18 iunie 2026. ALEXANDRU DOBRE / MEDIAFAX FOTO

Ponta: „Eu am fost un fraier – Ciucu nu trebuie să fie!”

Fostul premier a explicat că dosarul său din trecut a fost doar o făcătură politică și a subliniat că a petrecut 8 ani prin tribunale înainte ca judecătorii de la ÎCCJ să-l achite definitiv.

„Primarul Ciucu a fost chemat la DNA și declarat suspect – la fel ca premierul Ponta în 2015! Nu știu ce este în Dosarul lui Ciucu – dar despre dosarul meu toși știau că este o făcătură politică a lui Kovesi ca să își pună Președintele Iohannis “GUVERNUL MEU”! Eu mi-am dat demisia din funcție, am stat 8 ani degeaba prin instanțe și am fost achitat în unanimitate de 8 judecători din două complete ale ICCJ! După aceea, nu mi-a spus nimeni nici măcar „scuze”,” a transmis Ponta pe Facebook.

Ponta: „Ciprian, stai departe de ei!”

Victor Ponta a transmis motivele pentru care îi cere lui Ciucu să reziste în funcție.
„Ciucu trebuie să scape de leprele din PNL, de „năpârcile cu sau fără ochelari” din viața publică, de Macoveii, CTP-ii, Predoii, Ioniții și Bortunii care urlau în 2015 „Ponta DEMISIA!” și care acum îl apără, spunând exact invers decât spuneau atunci! Leprele rămân lepre și prostituatele rămân prostituate! Ciprian, stai departe de ei!”

Ciucu, suspect într-un dosar legat de banii din campania electorală

Ciprian Ciucu a ajuns astăzi la sediul DNA și a petrecut aproape 3 ore în fața anchetatorilor. Primarul Capitalei a fost pus sub acuzare și plasat sub control judiciar pentru 60 de zile, fiind suspect de luare de mită, faptă care ar fi avut loc pe vremea când era primar al Sectorului 6. Acesta a declarat că e nevinovat, că nu are nimic de ascuns și că nu îi cunoaște pe afaceriștii din dosar. Întrebat dacă intenționează să demisioneze, edilul a declarat că nu ia în calcul o astfel de variantă.

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