Victor Ponta reacționează virulent la decizia de a-l menține pe Călin Georgescu în arest preventiv: „Un abuz total nejustificat”

Fostul premier PSD Victor Ponta a reacționat dur pe Facebook, după decizia curții de Apel București privind menținerea fostului candidat la prezidențiale Călin Georgescu în arest preventiv. Ponta califică măsura drept abuzivă și precizează că aceasta reprezintă o nouă „lovitură dată încrederii publice”.

„UN ABUZ TOTAL NEJUSTIFICAT! Încă o lovitură dată încrederii publice ; «gaz pe foc»”, a scris Victor Ponta, vineri, într-o postare pe Facebook.

Călin Georgescu rămâne în arest

Judecătorii Curții de Apel București au desființat în totalitate hotărârea Tribunalului București și au respins, ca neîntemeiată, cererea formulată de fostul candidat la alegerile prezidențiale privind înlocuirea măsurii preventive, din arest preventiv în arest la domiciliu. (Mai multe detalii AICI)

Potrivit minutei instanței:

„Admite contestația formulată de Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție – DIICOT împotriva încheierii din camera de consiliu pronunțate de judecătorul de drepturi și libertăți al Tribunalului București – Secția I Penală.

Desființează în totalitate încheierea contestată și, pe fond, rejudecând:

Respinge ca neîntemeiată cererea intimatului-inculpat de înlocuire a măsurii arestului preventiv cu măsura arestului la domiciliu. (…) Definitivă.”