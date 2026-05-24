Potop la Râmnicu Vâlcea. O ploaie torențială a bulversat parțial orașul

O ploaie torențială a făcut prăpăd în Râmnicu Vâlcea. Potopul a ținut doar câteva zeci de minute, dar a fost suficient să inunde străzile.

Doar de câteva zeci de minute de ploaie a fost nevoie ca municipiul Râmnicu Vâlcea să fi total paralizat. Canalizările nu au putut face față debitului de apă. Mașinile s-au trezit în câteva minute prinse în șuvoaie. În mare parte din oraș traficul a trebuit să fie deviat.