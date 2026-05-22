Pentru ziua în curs, meteorologii au emis un cod galben de instabilitate atmosferică, cantități de apă însemnate și intensificări ale vântului pentru mai multe județe din țară. În urmă cu puțin timp, de pildă, furtuna a provocat inundații în Chiajna, județul Ilfov. Șiroaie s-au format și în cartierul Pipera, iar cerul s-a rupt în două și peste Brăila.

Într-o zonă din Chiajna, județul Ilfov, furtuna a generat inundații. O persoană a filmat strada acaparată de apă, iar la o atenție sporită s-ar putea aprecia că ar avea un nivel de câțiva centimetri. Altfel, în cartierul Pipera, șiroaiele au fost prezente, așa cum se poate observa în videoclipul de mai sus.

Nici Brăila nu a scăpat de furtună. O localnică a filmat intemperiile, iar imaginile au ajuns pe internet.

Ce transmite ANM pentru următoarele ore

Un cod galben de instabilitate atmosferică, cantități de apă însemnate și intensificări ale vântului este valabil până pe 23 mai 2026, ora 21:00, anunță ANM.

„Vineri (22 mai) în sudul, estul și centrul țării, iar sâmbătă (23 mai) îndeosebi în sudul teritoriului vor fi perioade cu instabilitate atmosferică ce se va manifesta prin averse, descărcări electrice, intensificări ale vântului și izolat căderi de grindină. În intervale scurte de timp, local cantitățile de apă vor fi de 15…25 l/mp și izolat vor depăși 40 l/mp.

Vântul va avea intensificări temporare în estul și sud-estul țării, iar vineri (22 mai) local și în vest și centru, cu viteze în general de 45…55 km/h, iar în zona montană înaltă vor fi rafale de 60…90 km/h”, transmite ANM.

De altfel, azi, până la ora 21:00, este valabil un cod galben de intensificări ale vântului pentru Moldova și nord-estul Munteniei. Avertizarea meteorologică se aplică mai multor județe din țară: Botoșani, Iași, Vaslui, Galați, Buzău, Vrancea, Bacău, Neamț, Suceava.

„Vineri (22 mai), vor fi intensificări ale vântului în Moldova și în nord-estul Munteniei, cu viteze de 50…65 km/h”, transmite ANM.

ANM mai transmite că este valabil și un cod galben de intensificări ale vântului până pe 23 mai 2026, la ora 21:00 pentru centrul și sudul Moldovei, Dobrogea, estul și nord-estul Munteniei.

„Sâmbătă (23 mai), vor fi intensificări ale vântului în centrul și sudul Moldovei, Dobrogea, precum și în estul și în nord-estul Munteniei, cu viteze de 50…65 km/h”, transmit meteorologii.

Sursă foto & video: Gândul; Meteoplus