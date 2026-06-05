Prima pagină » Actualitate » Vietnamezii construiesc cel mai mare stadion din lume: va avea o capacitate de 135.000 de persoane și va doborî toate recordurile

Vietnamezii construiesc cel mai mare stadion din lume: va avea o capacitate de 135.000 de persoane și va doborî toate recordurile

Vietnamezii construiesc cel mai mare stadion din lume: va avea o capacitate de 135.000 de persoane și va doborî toate recordurile
sursa foto: Youtube
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Urmărește-ne în Discover

Un proiect de o amploare fără precedent prinde contur în Asia, promițând să redefinească standardele arhitecturii sportive. Cu cifre uimitoare, tehnologie de ultimă generație și un design inspirat de istoria unei națiuni, această structură a viitorului aspiră să devină un reper recunoscut la nivel global, scrie Gizmodo.

În timp ce lumea urmărește evoluția marilor locații sportive, se conturează un proiect ambițios cu intenția de a depăși toate limitele cunoscute. Într-o regiune din ce în ce mai dedicată inovației și dezvoltării, se ridică o structură monumentală care își propune să impresioneze nu doar prin dimensiunile sale, ci și prin experiența tehnologică și vizuală pe care o va oferi milioanelor de fani în următorii ani.

Astfel că, Asia captează din nou atenția internațională cu un proiect care ar putea deveni un punct de referință absolut în sportul mondial. În Hanoi, Vietnam, construcția stadionului Trong Dong avansează, o locație concepută să atingă o capacitate fără precedent și să se claseze printre cele mai impresionante structuri create vreodată.

Ambiția din spatele proiectului este uriașă. Odată finalizat, stadionul va putea găzdui peste 135.000 de spectatori, o cifră care l-ar plasa deasupra celor mai mari arene sportive existente în prezent.

Proiectul face parte din Olympic Sport City, un complex masiv conceput pentru a stimula dezvoltarea sportivă, turistică și economică a regiunii. Stadionul este programat să fie finalizat în 2028 și reprezintă o investiție de aproximativ 28 de miliarde de dolari.

Viitorul stadion nu va ieși în evidență doar prin dimensiunile sale. Va încorpora și soluții tehnologice concepute pentru a transforma modul în care publicul experimentează evenimentele majore.

Construcția stadionului Trong Dong face parte dintr-o strategie mult mai amplă, căci Vietnamul își propune să se impună ca unul dintre principalele centre sportive din Asia și să concureze cu țările care domină în prezent organizarea competițiilor internaționale majore.

Autorul recomandă:

Ce trebuie conectat primul, telefonul mobil sau încărcătorul, pentru a evita deteriorarea mecanică și electrică

Recomandarea video

Citește și

FLASH NEWS Nicușor Dan, Comandantul Suprem al Armatei, după explozia dronei din Portul Constanța: Pe partea marină, pentru mine, e un subiect nou
19:12
Nicușor Dan, Comandantul Suprem al Armatei, după explozia dronei din Portul Constanța: Pe partea marină, pentru mine, e un subiect nou
UTILE Antrenorii sunt de acord: Ce trebuie să faci, de fapt, începând cu vârsta de 55 de ani pentru o îmbătrânire activă
19:07
Antrenorii sunt de acord: Ce trebuie să faci, de fapt, începând cu vârsta de 55 de ani pentru o îmbătrânire activă
ALERTĂ Alarmă pe tot litoralul românesc. Cronologia crizei dronei ucrainene care a explodat în Portul Constanța
19:05
Alarmă pe tot litoralul românesc. Cronologia crizei dronei ucrainene care a explodat în Portul Constanța
CONTROVERSĂ Bolojan nu ratează nicio ocazie să facă reclamă la împrumuturile SAFE. Astăzi, incidentul cu drona ucraineană. Săptămâna trecută, Galați
18:50
Bolojan nu ratează nicio ocazie să facă reclamă la împrumuturile SAFE. Astăzi, incidentul cu drona ucraineană. Săptămâna trecută, Galați
UTILE Psihologii spun că a saluta oamenii la intrarea într-un magazin sau într-un local nu este doar un semn de politețe. Ce reprezintă, de fapt
17:28
Psihologii spun că a saluta oamenii la intrarea într-un magazin sau într-un local nu este doar un semn de politețe. Ce reprezintă, de fapt
FLASH NEWS Guvernul prezintă cronologia exploziei din Portul Constanța. „Omologii ucraineni au transmis că au pierdut controlul operării a patru drone”
17:12
Guvernul prezintă cronologia exploziei din Portul Constanța. „Omologii ucraineni au transmis că au pierdut controlul operării a patru drone”
Mediafax
Doamna Ferrari le-a cumpărat o locuință victimelor DRONEI din Galați. Motivul
Digi24
Putin spune de ce a folosit racheta Oreșnik în atacul asupra Kievului: „Voi dezvălui un secret militar de stat de mare importanță”
Cancan.ro
Ce le-a cerut Vlad Verdeș, tânărul care și-a ucis tatăl polițist, magistraților. Nu le-a venit să creadă! 😲
Prosport.ro
FOTO. Ce imagini! Ioana Tamaș și Adelina Pestrițu s-au dezlănțuit la Istanbul
Adevarul
„S-a poziționat într-o antiteză clară față de Germania”. Anunțul lui Siegfried Mureșan despre decizia României în controversa momentului
Mediafax
Putin a început să râdă, în timp ce Șoșoacă susținea că România „nu are președinte”
Click
Răzvan Fodor și-a văzut fiica plecând pe tocuri, la bal, pentru prima dată. Imaginea emoționantă postată de Irina Fodor
Digi24
Efectele „catastrofale” ale modelului economic al Chinei: Cum facilitează politicile lui Xi prăbușirea industriilor din restul lumii
Cancan.ro
S-a aflat adevărul despre drona care a explodat în urmă cu doar câteva minute la Constanța! Ce au găsit autoritățile române atașat de ea
Ce se întâmplă doctore
Operația estetică pe care Gina Pistol și-a făcut-o după ce a devenit mamă. Apariție sexy și senzuală! Ultima transformare prin care a trecut
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Promotor.ro
Ce mai uită lumea în taxi-uri? De la jucării, la bile de bowling
Descopera.ro
Un studiu arată ce se întâmplă în creier în timpul unui concert live
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Bulă supărat: – Bubulino, am aflat că ai amant!
Descopera.ro
Un organ uitat ar putea prezice cât de mult vei trăi

Cele mai noi

Trimite acest link pe