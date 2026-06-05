Vietnamezii construiesc cel mai mare stadion din lume: va avea o capacitate de 135.000 de persoane și va doborî toate recordurile

Un proiect de o amploare fără precedent prinde contur în Asia, promițând să redefinească standardele arhitecturii sportive. Cu cifre uimitoare, tehnologie de ultimă generație și un design inspirat de istoria unei națiuni, această structură a viitorului aspiră să devină un reper recunoscut la nivel global, scrie Gizmodo.

În timp ce lumea urmărește evoluția marilor locații sportive, se conturează un proiect ambițios cu intenția de a depăși toate limitele cunoscute. Într-o regiune din ce în ce mai dedicată inovației și dezvoltării, se ridică o structură monumentală care își propune să impresioneze nu doar prin dimensiunile sale, ci și prin experiența tehnologică și vizuală pe care o va oferi milioanelor de fani în următorii ani.

Astfel că, Asia captează din nou atenția internațională cu un proiect care ar putea deveni un punct de referință absolut în sportul mondial. În Hanoi, Vietnam, construcția stadionului Trong Dong avansează, o locație concepută să atingă o capacitate fără precedent și să se claseze printre cele mai impresionante structuri create vreodată.

Ambiția din spatele proiectului este uriașă. Odată finalizat, stadionul va putea găzdui peste 135.000 de spectatori, o cifră care l-ar plasa deasupra celor mai mari arene sportive existente în prezent.

Proiectul face parte din Olympic Sport City, un complex masiv conceput pentru a stimula dezvoltarea sportivă, turistică și economică a regiunii. Stadionul este programat să fie finalizat în 2028 și reprezintă o investiție de aproximativ 28 de miliarde de dolari.

Viitorul stadion nu va ieși în evidență doar prin dimensiunile sale. Va încorpora și soluții tehnologice concepute pentru a transforma modul în care publicul experimentează evenimentele majore.

Construcția stadionului Trong Dong face parte dintr-o strategie mult mai amplă, căci Vietnamul își propune să se impună ca unul dintre principalele centre sportive din Asia și să concureze cu țările care domină în prezent organizarea competițiilor internaționale majore.

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