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Vlad Voiculescu sesizează Comisia Europeană legat de hotărârea CSM și achitările din Dosarul „10 August”. Nimic despre dosarul vaccinurilor?

Vlad Voiculescu sesizează Comisia Europeană legat de hotărârea CSM și achitările din Dosarul „10 August”. Nimic despre dosarul vaccinurilor?
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Europarlamentarul Vlad Voiculescu a sesizat vineri Comisia Europeană în legătură cu două decizii pe care le consideră de luat în calcul pentru evaluarea statului de drept în România. Este vorba despre Hotărârea nr. 1348/2026 a CSM și de achitarea foștilor șefi ai Jandarmeriei Române în Dosarul „10 August”.

Hotărârea CSM invocă atacuri asupra Justiției

Politicianul susține că evoluția celor două „dosare” ridică semne de întrebare privind funcționarea justiției, după ce Tribunalul Militar București i-a exonerat de răspundere pe cei acuzați de abuz în serviciu pentru intervenția în forță împotriva protestatarilor din Piața Victoriei, din 2018.

GÂNDUL a relatat că Judecătorul George Octavian Nicolae s-a pronunțat, luni, 15 iunie, în primă instanță în dosarul „10 august”. Acesta a avut parte de un traseu complicat, în care DIICOT a clasat partea privitoare la abuzul jandarmilor în cauza deschisă la acel moment – 2018 – pentru tentativă de lovitură de stat.

Voiculescu face referire și la Hotărârea adoptată de Secția pentru judecători a CSM pe 9 iunie, care susține că justiția din România este ținta unui „atac fără precedent” și declanșează procedura de apărare a independenței judecătorilor. Documentul, care are peste 70 de pagini, identifică drept participanți la această presupusă campanie partide politice, organizații neguvernamentale, publicații de presă și persoane publice, invocând inclusiv critici formulate în spațiul public la adresa sistemului judiciar.

Ce le-a scris Voiculescu comisarilor europeni

Într-o scrisoare adresată comisarului european pentru justiție și statul de drept, Michael McGrath, Vlad Voiculescu solicită ca ambele situații să fie analizate în Raportul privind statul de drept 2026.

„Când o instituție a statului ajunge să întocmească liste cu jurnaliști, ONG-uri, partide și cetățeni care îi critică activitatea și îi etichetează drept participanți la un presupus atac împotriva justiției, nu mai vorbim despre apărarea independenței justiției. Vorbim despre riscul folosirii autorității instituționale pentru intimidarea criticilor legitimi”, a declarat Vlad Voiculescu.

Hotărârea CSM susține existența unui „atac fără precedent” asupra independenței justiției și nominalizează, printre alții, USR, organizațiile Funky Citizens, Expert Forum, Declic și Corupția Ucide, publicațiile G4Media și Recorder, precum și cetățeni activi pe rețelele sociale.

În scrisoarea adresată Comisiei Europene, Vlad Voiculescu arată că documentul tratează inclusiv numărul articolelor publicate despre conducerea Înaltei Curți și despre CSM ca argument pentru existența unei presupuse campanii împotriva justiției. Europarlamentarul atrage atenția și asupra faptului că legitimitatea invocată de CSM pentru această hotărâre este contestată chiar de Asociația Forumul Judecătorilor din România și judecători care au participat la adunările generale invocate în document.

„Aceasta nu este o eroare a sistemului. Este chiar modul în care funcționează”

În aceeași scrisoare, Vlad Voiculescu solicită Comisiei Europene să trateze Dosarul „10 August” drept un test major pentru capacitatea statului român de a investiga și sancționa eventualele abuzuri ale forțelor de ordine.

„Pentru cei care au agresat o jandarmeriță, justiția a dat condamnări definitive în doi ani și jumătate, în două cazuri cu executare. Pentru cei care au gazat 30.000 de oameni, același sistem a dat, astăzi, achitări după opt ani. Și mai amar că această sentință vine astăzi, pe 15 iunie, la 36 ani de la mineriada din 1990. Un alt caz gravisim de violență împotriva cetățenilor rămas fără răspuns. Aceasta nu este o eroare a sistemului. este chiar modul în care funcționează sistemul – această omertă de grade, interese și complicități care nu se mai simte responsabilă față de nimeni. Cu atât mai putin față de cetățean”, afirmă Vlad Voiculescu.

Scrisoarea evidențiază contrastul dintre rapiditatea cu care au fost soluționate dosarele privind agresarea unui jandarm în timpul protestelor și ritmul mult mai lent al procedurilor care îi vizează pe reprezentanții statului acuzați de abuzuri împotriva protestatarilor.

„Justiția română a demonstrat că poate acționa rapid atunci când dorește. Întrebarea legitimă pe care o ridică Dosarul 10 August este dacă aceeași viteză și aceeași determinare sunt aplicate indiferent de cine se află în fața instanței”, mai arată europarlamentarul.

Ce aspecte privind statul de drept invocă europarlamentarul

„Cetățenii care au ieșit în stradă pentru a apăra statul de drept merită să știe că instituțiile sunt evaluate cu aceeași exigență cu care ei au apărat valorile democratice. Raportul privind statul de drept trebuie să reflecte realitatea, chiar și atunci când aceasta este incomodă pentru cei aflați la putere”, spune Vlad Voiculescu.

Europarlamentarul cere:

  • evaluarea Hotărârii nr. 1348/2026 a CSM atât din perspectiva independenței justiției, cât și a libertății presei;
  • analizarea impactului pe care o asemenea hotărâre îl poate avea asupra spațiului civic și a libertății de exprimare;
  • includerea Dosarului „10 August” printre cazurile relevante pentru evaluarea duratei procedurilor judiciare și a efectelor prescripției;
  • formularea unor recomandări europene care să prevină utilizarea instituțiilor de guvernanță judiciară pentru catalogarea și stigmatizarea jurnaliștilor, organizațiilor civice sau cetățenilor critici față de sistemul judiciar.
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