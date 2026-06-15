Tribunalul Militar București i-a achitat, luni, pe foștii șefi ai Jandarmeriei Gheorghe Sebastian Cucoş, Ionuț-Cătălin Sindile, Laurențiu Cazan, precum și pe alți ofițeri, judecați în Dosarul 10 August, pentru reprimarea violentă a protestului din 2018.

Trebuie menționat că sentința nu este definitivă și poate fi contestată în termen de 10 zile.

Contactat telefonic după aflarea sentinței de achitare, fostul șef al Jandarmeriei Romane, Ionuț-Cătălin Sindile a declarat, exclusiv pentru Gândul: „Sunt surprins, dar fericit totodată, că încă mai avem o Justiție în care dreptatea vine chiar și când circumstanțele aparente în care s- a judecat procesul nu ne ofereau aceasta șansă, a stabilirii concrete a adevărului. Mulțumesc lui Dumnezeu că există dreptate!”

Patru jandarmi din cadrul Jandarmeriei București au fost găsiți vinovați pentru purtare abuzivă.

Jandarmii au fost condamnați la câte un an de închisoare suspendare, însă condamnarea este cu amânare.

Respectivele condamnări nu vor fi consemnate în cazier, dacă pe durata termenului de supraveghere inculpații nu vor săvârși alte fapte penale.

Cei patru jandarmi au de respectat un program de supraveghere timp de doi ani.

Cei patru jandarmi condamnați au fost obligați să plătească 52.000 de lei daune morale pentru patru dintre protestatarii agresați.