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Ultima actualizare: acum 3 ore

🚨 Pronunțare în dosarul „10 august”. Tribunalul Militar Bucureşti i-a achitat pe foştii şefi ai Jandarmeriei Române. Decizia nu e definitivă. Ionuț Sindile: „Mulțumesc lui Dumnezeu că există dreptate!”

Adina AnghelescuCristian Lisandru
Pronunțare în dosarul „10 august”. Tribunalul Militar Bucureşti i-a achitat pe foştii şefi ai Jandarmeriei Române. Decizia nu e definitivă. Ionuț Sindile: „Mulțumesc lui Dumnezeu că există dreptate!”
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Judecătorul George Octavian Nicolae s-a pronunțat, azi, în primă instanță, pe dosarul 10 august. Sentința a fost amânată la ultimul termen.
11:15

Achitări pe bandă rulantă, sentința nu este definitivă

Tribunalul Militar București i-a achitat, luni, pe foștii șefi ai Jandarmeriei Gheorghe Sebastian Cucoş, Ionuț-Cătălin Sindile, Laurențiu Cazan, precum și pe alți ofițeri, judecați în Dosarul 10 August, pentru reprimarea violentă a protestului din 2018.

Trebuie menționat că sentința nu este definitivă și poate fi contestată în termen de 10 zile.

Contactat telefonic după aflarea sentinței de achitare, fostul șef al Jandarmeriei Romane, Ionuț-Cătălin Sindile a declarat, exclusiv pentru Gândul: Sunt surprins, dar fericit totodată, încă mai avem o Justiție în care dreptatea vine chiar și când circumstanțele aparente în care s- a judecat procesul nu ne ofereau aceasta șansă, a stabilirii concrete a adevărului. Mulțumesc lui Dumnezeu există dreptate!”

Patru jandarmi din cadrul Jandarmeriei București au fost găsiți vinovați pentru purtare abuzivă.

Jandarmii au fost condamnați la câte un an de închisoare suspendare, însă condamnarea este cu amânare.

  • Respectivele condamnări nu vor fi consemnate în cazier, dacă pe durata termenului de supraveghere inculpații nu vor săvârși alte fapte penale.
  • Cei patru jandarmi au de respectat un program de supraveghere timp de doi ani.

Cei patru jandarmi condamnați au fost obligați să plătească 52.000 de lei daune morale pentru patru dintre protestatarii agresați.

Judecătorul George Octavian Nicolae s-a pronunțat, azi, în primă instanță, pe dosarul 10 august. Sentința a fost amânată la ultimul termen. Dosarul „10 august” a avut parte de un traseu cu sinusoide, în care DIICOT a clasat partea privitoare la abuzul jandarmilor în cauza deschisă la acel moment – 2018 – pentru tentativă de lovitură de stat.

Avocații părților vătămate au obținut redeschiderea anchetei la Curtea de Apel București

Procurorul care a instrumentat atunci cazul s-a aplecat asupra tuturor probatoriilor și a considerat că nu sunt probe privind această tentativă, dar nici că ar fi existat un plan de reprimare a manifestanților prin măsuri luate abuziv de fosta conducere a Jandarmeriei Române.

La acea vreme, au fost clasate acuzațiile de abuz în serviciu, participaţie improprie la purtare abuzivă, participaţie improprie la fals intelectual participaţie improprie la uz de fals, complicitate la abuz în serviciu și complicitate la participaţie improprie la purtare abuzivă împotriva a patru oficiali din MAI și Jandarmerie – maior CAZAN LAURENŢIU VALENTIN, comisar şef de poliţie CHIRICĂ MIHAI DAN, colonel CUCOŞ GHEORGHE SEBASTIAN și colonel SINDILE IONUŢ-CĂTĂLIN.

Anchetatorul a stabilit că nu sunt probe suficiente pentru a continua urmărirea penală împotriva acestora. Mai târziu, avocații părților vătămate au obținut redeschiderea anchetei la Curtea de Apel București.

În dosarul 10 august au fost trimise în judecată 16 persoane, în principal foști șefi ai Jandarmeriei și ofițeri din cadrul forțelor de ordine.

Pe lista inculpaților sunt Sebastian Cucoș (fost prim-adjunct al inspectorului general al Jandarmeriei Române) și Cătălin Sindile (fost inspector general al Jandarmeriei Române) și Laurențiu Cazan (fost director general adjunct al Jandarmeriei Capitalei).

Peste 400 de persoane s-au constituit părți civile sau vătămate, acuzând violențele jandarmilor.

Procurorul a cerut închisoare pentru capii Jandarmeriei Române și suspendarea pedepsei pentru Cazan

În timpul judecării fondului, magistratul militar nu a luat în considerare niciuna dintre probele în apărare ale inculpaților.

Procurorul a solicitat pedeapsă cu închisoare pentru șefii Jandarmeriei și o pedeapsă mai blândă pentru Laurențiu Cazan, fostul șef al Jandarmeriei București, suspendarea pedepsei și muncă în folosul comunității, întrucât a fost singurul care a fost de acord să dea declarații în fața instanței.

Motivul pentru care Cucoș și Sindile nu au dat declarații este acela că instanța a respins pe bandă rulantă toate cererile de probatoriu solicitate în apărare din considerentul că acestea nu ar fi relevante.

Cu toate acestea, la dosar există depuse de apărare inclusiv filmări care dovedesc că multe dintre susținerile anchetatorilor nu ar fi reale.

Sub presiunea prescripției

Pe de altă parte, în timpul procesului, judecătorul George Octavian Nicolae a făcut cerere de abținere pentru că a fost asistentul unuia dintre avocati la Universitatea Nicolae Titulescu. Această cerere, deși trebuia admisă conform regulamentului, i-a fost respinsă.

Mai mult, judecătorul nu e egal în grad cu inculpații, însă acest lucru a fost trecut cu vederea din lipsă de magistrați cu grad egal la instanța militară.

  • Termenul de prescripție a faptelor în acest dosar este august și, respective, octombrie 2026.
  • Victimele sunt apărate de avocații asociației Declic și speră să primească daune prin sentința care va fi dată.
  • Judecătorul militar, la cererea lor, a renunțat la audierea a 373 de martori.

Cauzele în care au fost părți vătămate jandarmii răniți în timpul manifestației de acum opt ani au fost clasate pe rând, în mod inexplicabil, pentru cei care au avut multe zile de îngrijiri medicale.

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