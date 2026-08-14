Reporterii Gândul au circulat recent, pe linia 41, cu un tramvai nou Astra Imperio, care, în momentul în care frânează, scoate un zgomot foarte mare, metalic, creând un disconfort călătorilor. Potrivit surselor Gândul, una dintre problemele care ar putea genera acest sunet, care se aude în clipul publicat de Gândul (vezi video de mai sus), ar fi de la șinele de tramvai curbate.

Zgomotul scos la frânare s-a auzit pe toată durata călătoriei, pe linia lui 41, dar doar la intrarea în stații.

Întrebat de către reporterul Gândul, vatmanul de pe acest tramvai a spus că este posibil să fie o problemă de la sistemul de frânare, iar zgomotul puternic ar fi fost semnalat și pe alte tramvaie Imperio.

Specialiștii consultați de Gândul spun însă că problema pleacă de la calea de rulare, care este deformată în mai multe zone din București.

Care este cauza tehnică pentru zgomotul la frânare?

„Sunt zone cu linie deformată, mai ales în perioadele caniculare, iar, în momentul frânării, suspensia începe să suporte greutatea tramvaiului. Suspensia coboară, patina electromagnetică atinge calea de rulare, de aici acest sunet supărător. Nu este o problemă structurală la tramvaie”, spun sursele Gândul.

Potrivit reprezentanților STB, tramvaiele au fost verificate de către specialiștii societății de transport și nu au fost raportate probleme la vagoanele Astra Imperio.

Tramvaiele Astra Imperio au costat 200 de milioane de euro

Tramvaiele construite de societatea Astra Vagoane fac parte din lotul de 100 de exemplare pe care le-a achiziționat Primăria Municipiului București, cu fonduri europene. Valoarea proiectului este de aproximativ 200 de milioane de euro.

Imperio Metropolitan are o lungime de 36 de metri, o lățime de 2,4 metri și o înălțime de 3,6 metri.

Vehiculul este realizat din oțel și cântărește 47 de tone, fiind proiectat pentru a atinge o viteză de până la 70 km/h. De asemenea, tramvaiul are o capacitate de 322 de locuri, dintre care 56 sunt scaune.

Societatea de Transport București (STB) a prezentat o statistică la doi ani de când a fost pus în circulație primul tramvai Astra Imperio

Potrivit sursei citate, acestea sunt rezultatele după doi ani cu noile tramvaie Imperio:

137 de milioane de călătorii, dintre care mai mult de jumătate au fost efectuate pe linia 41.

Peste 8.500.000 de kilometri parcurși, conform datelor înregistrate la bordul tramvaielor Imperio.

Primele tramvaie intrate în circulație în 2022 sunt în garanție până la sfârșitul anului 2027, sau până la atingerea limitei de 300.000 km.