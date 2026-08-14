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Explicația absolventului de la Marină Militară judecat pentru zoofilie. Acuzatul este fiul unei politiciene

Andrei Dumitrescu
Explicația absolventului de la Marină Militară judecat pentru zoofilie. Acuzatul este fiul unei politiciene
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Absolventul colegiului de marină militară „Alexandru Ioan Cuza” ridicat de polițiștii bucureșteni în toamna anului 2024, după ce a fost acuzat că și-a abuzat sexual câinele, a fost trimis în judecată sub acuzația de zoofilie. Între timp, animalul, un mascul din rasa chow chow, a fost adoptat de o familie care locuiește în Germania.

La data de 22 octombrie 2024, polițiștii Serviciului pentru Protecţia Animalelor, din cadrul Poliției Capitalei, au fost anunțați cu privire la faptul că un bărbat și-ar fi abuzat sexual câinele.

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La 1 noiembrie 2024, anchetatorii au descins la adresa tânărului, de unde au ridicat animalul, dar și unele probe.

A dat vina pe iubită

Potrivit unor surse judiciare, Thomas Mâță și-a recunoscut fapta, dar ar fi explicat că ar fi fost instigat de iubita lui, care, în felul acesta, ar fi vrut să-l umilească și chiar să-l bage la închisoare.

Fiu al unei femei de afaceri care s-ar fi implicat activ inclusiv în viața politică, Mâță a fost trimis să urmeze cursurile Colegiului Naţional Militar „Alexandru Ioan Cuza” din Constanţa, unde urma să primească o educație cazonă. Departe de casă, băiatul, care locuia singur, și-ar fi cumpărat un câine din rasa chow chow, iar ulterior și-ar fi găsit și o iubită.

De altfel, tânăra este și persoana care l-a denunțat pe Mâță la Poliție, unde a trimis inclusiv înregistrări video. Bărbatul ar fi explicat anchetatorilor că, în timpul unui apel video pe care l-a avut cu prietena lui, aceasta i-ar fi cerut să se satisfacă singur, după care, pentru a-l umili, i-ar fi solicitat să implice și câinele.

La data percheziției, animalul a fost ridicat de anchetatori și preluat de Asociația „Kola Kariola”, care, după o perioadă, l-a dat în adopție unei familii care trăiește în Germania.

Bărbatul a contestat probele procurorilor

„Câinele este bine, a fost adoptat în Germania. Noii lui stăpâni ne trimit, periodic, imagini cu el și este, în mod clar, un câine fericit”, a declarat, pentru Gândul, Marius Chircă, vicepreședintele Kola Kariola.

Marius Chircă a afirmat că Thomas Mâță l-ar fi căutat deoarece își dorea câinele înapoi.

„Am stat de vorbă cu el și până la urmă am reușit să-l conving să-mi cedeze animalul. I-am dat chiar și niște bani, deoarece spunea că l-a cumpărat de la o persoană din zona Ardealului”, a mai spus vicepreședintele Kola Kariola.

Mâță a fost trimis în judecată în februarie anul acesta, iar, în primăvară, judecătorul de cameră preliminară i-a respins toate contestațiile legate de valabilitatea probelor și competența instanței Judecătoriei Sectorului 6, ceea ce înseamnă că procesul poate să înceapă.

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