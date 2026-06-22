Zodia care se umple de bani în luna iulie 2026, însă cu un preț. Neti Sandu: „Marte intră în casa problemelor de sănătate”.

Soarele intră în zodia Racului, iar asta ne determină să facem anumite schimbări în viața noastră. De asemenea, trebuie să ne gândim la lucrurile pe care nu le-am făcut când ar fi trebuit pentru că acum vom ști cum să le rezolvăm.

Mercur este în zodia Rac și va retrograda acolo. Avem Soarele în Rac și Luna în Capricorn. În plus, Mercur va retrograda în aceeași zodie, anunță Știrile Pro TV.

Neti Sandu a dezvăluit ce zodie va avea un noroc imens la bani. Cu toate acestea, există un preț. Este vorba despre nativii zodiei Rac. În viața acestora apar mai multe probleme care nu au fost rezolvate la momentul potrivit.

Marte intră în casa problemelor de sănătate

Este recomandat să se ocupe de lucrurile pe care le-au amânat sau pe care le-au început și nu le-au terminat. Poate fi vorba despre achiziționarea unei mașini, a unei case sau chiar de schimbarea direcției profesionale.

Pentru zodia Rac este momentul ideal să termine ce a început mai demult. Jupiter intră în casa contractelor și a banilor. Asta înseamnă că urmează un an în care vor culege roadele muncii depuse de-a lungul unei perioade îndelungate. Pot obține anumite câștiguri sau își pot deschide o afacere. Totodată, își pot cumpăra mașina sau casa dorită.

Totuși, nu au parte doar de beneficii. Marte intră în casa problemelor de sănătate. Este recomandat ca nativii zodiei Rac să meargă la un control și să facă mai multe investigații. Dacă sunt probleme, ar fi bine să intervină cât mai rapid.