Care e cel mai mare păcat comis de fiecare zodie în parte, potrivit numerologului Mihai Voropchievici. Care este cea mai păcătoasă zodie din horoscop.

Mihai Voropchievici a dezvăluit care este cel mai mare păcat al fiecărei zodii în parte, dar și care este zodia cea mai păcătoasă, scrie Antena 3 CNN.

Berbec

Berbecul iubește să fie în centrul atenției, însă are o slăbiciune majoră: impulsivitatea. Este o zodie foarte mândră și orgolioasă, iar furia sa poate atinge culmi alarmante. Deși sunt pasionali, această furie le poate aduce necazuri grave.

Taur

Taurii sunt foarte egoiști și singurul lor scop este să se concentreze pe ei. Se consideră superiori tuturor și pot fi extrem de lacomi. În plus, iubesc confortul și poziția de „șef” atunci când le este convenabil.

Gemeni

Gemenii sunt genul de persoane care, atunci când intră într-un colectiv, absorb energia celor din jur. În plus, pot fi duali și pe alocuri mincinoși.

Rac

Atunci când se simt răniți sau trădați, pot dezvolta o furie profundă, pe care rareori o exprimă direct. În loc să își exteriorizeze emoțiile, preferă să le țină în interior, unde acestea se amplifică în timp. Trebuie să învețe să se iubească pe ei înșiși.

Leu

Nativii zodiei Leu adoră să fie apreciați și se consideră foarte atrăgători. Totuși, pot deveni narcisiști și uită de cei din jurul lor.

Fecioară

Fecioara poate fi invidioasă, iar din această cauză are tendința de a se compara cu ceilalți. Astfel, relațiile Fecioarelor nu durează foarte mult.

Balanță

Balanțele iubesc atenția și apreciază frumusețea în toate formele ei. Totuși, cea mai mare slăbiciune a lor este indecizia. Analizează atât de mult o situație, încât riscă să rateze oportunități importante.

Scorpion

Nativii zodiei Scorpion nu uită și nu iartă nimic. Sunt impulsivi și se enervează repede, dar au un fel de a atrage oamenii lângă ei.

Săgetător

Săgetătorilor le place să fie cuceritori, dar pot fi nestatornici. Trec de la o persoană la alta repede, iar fidelitatea nu este punctul lor forte.

Capricorn

Capricornul este ambițios și muncește din greu pentru a-și atinge obiectivele. Totuși, dorința de succes și recunoaștere poate deveni uneori excesivă. Este generos doar cu persoanele apropiate.

Vărsător

Nativii zodiei Vărsător consideră că scopul lor este să ajute umanitatea. Cu toate acestea, pot fi foarte mândri.

Pești

Peștii sunt extrem de visători și uneori se pierd în lumea lor. Atunci când se odihnesc nu vor să fie deranjați de nimeni și nimic.

