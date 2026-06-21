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„Ai Aflat! cu Ionuț Cristache” începe luni, 22 iunie, de la ora 15.00, live pe Gândul. Invitat: Ion Cristoiu
„Ai Aflat! cu Ionuț Cristache” începe luni, 22 iunie, de la ora 15.00, live pe Gândul. Invitat: Ion Cristoiu
Redacția Gândul
Publicat:
21.06.2026, 19:28
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Invitatul emisiunii este Ion Cristoiu.
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