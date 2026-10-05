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„Ai Aflat! cu Ionuț Cristache” începe marți, 6 octombrie, de la ora 15.00, live pe Gândul. Invitat: Victor Ponta
„Ai Aflat! cu Ionuț Cristache” începe marți, 6 octombrie, de la ora 15.00, live pe Gândul. Invitat: Victor Ponta
Mirabela Năstase
Publicat:
05.10.2026, 18:50
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Invitatul emisiunii este Victor Ponta. Emisiunea poate fi urmărită pe
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