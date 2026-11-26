Procesele cu tentă politică cu care se confruntă liderii suveraniști George Simion și Călin Georgescu, suprapuse peste scăderea încrederii în președintele țării, aliat într-un mod destul de transparent cu PSD, vor avea un efect cert. Și anume ca procentele AUR să depășească pragul psihologic de 50%, a declarat jurnalistul și publicistul Doru Bușcu în studioul Gândul.

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În dialogul său cu moderatorul emisiunii Ai Aflat! de joi, Ionuț Cristache, invitatul a subliniat că Nicușor Dan, prin toate intervențiile sale publice recente (inclusiv cea în care își exprimă teama de alegerile din 2028) și îndemnul repetat la boicoitarea AUR (îndemn în care, personal, Doru Bușcu vede o forțare a limitelor Constituției) are un efect din psihologia inversă. Și anume creșterea AUR în sondaje.

Bușcu: Nicușor Dan nu e străin de valul din justiție împotriva AUR

Acest fenomen este amplificat și de procesele politice în care sunt anchetați liderii mișcării suveraniste, în care invitatul vede o susținere din umbră a procurorilor din partea lui Nicușor Dan, apreciază cunoscutul jurnalist.

Doru Bușcu: Mă uit cu disperare în zona naționalistă, cineva se dă peste cap în favoarea acesteia. Mișcarea suveranistă crește, primește muniție. (…) E o schemă politică cu dosarul lui Simion.

Ionuț Cristache: M-aș întoarce la discuția despre AUR și la cum este ea dirijată, pentru că spuneai că Palatul Cotroceni și Nicușor Dan nu sunt străini de toată dinamica asta din justiție împotriva AUR. Nu se găsește nici o minte limpede de la Cotroceni care să-i spună, Nicule, tot ce se întâmplă, tot ce facem e împotriva noastră la finalul zilei. Nu are efectul scontat, nu se diminuează curentul ăsta social. Cum îți explici determinarea cu care merge în direcția asta păguboasă?

Doru Bușcu: Nu știu să răspund la întrebarea dacă se găsește vreo minte limpede de la Cotroceni.

Ionuț Cristache: Când ești matematician, sunt blocaje de gândire? Te-ai dus pe un culoar greșit, nu te mai poți întoarce? E o paralizie a imaginației politice? Care e explicația? (…) Eu n-am pledat pentru AUR. Eu am pledat pentru aducerea AUR la guvernare cât încă e la 20-30%. Dar în maniera în care băieții ăștia se comportă, mi se pare că vor aduce AUR la 50%. Și ce te faci cu un AUR care va guverna singur în Parlament, Doru? Care va dispune de toată puterea în statul român și singura lui opoziție în 2028 să fie Nicu, catastrofa asta de om. Ce faci cu perspectiva asta? Nu neliniștește pe nimeni faptul că un partid chia e adus în punctul în care să dețină toată puterea?

Nicușor Dan urcă la cer procentele AUR

În replică, redactorul-șef Cațavencii a remarcat faptul că susținerea destul de transparentă a președintelui a proceselor intentate lui Călin Georgescu sau liderului AUR, asociată cu apelul repetat al lui Nicușor Dan ca formațiunea suveranistă să nu ajungă la guvernare, consolidează cota de susținere a partidului în rândul electoratului. La toate acestea se adaugă și alianța liderului de la Cotroceni cu PSD.

„Oamenii văd că Nicușor Dan s-a combinat, s-a aliat cu PSD și atunci se duc în zona naționalistă”, a mai explicat Bușcu.