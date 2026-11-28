Actrița, regizoarea și dramaturga Lia Bugnar a criticat în mod deschis, în emisiunea Ai Aflat! cu Ionuț Cristache, atitudinea de superioritate a multor artiști față de categoriile sociale pe care le asociază cu suveranismul. Astfel, aceștia aplică de multe ori o dublă măsură în temele politice, iar opțiunile lor se subscriu unei bule și unui spirit „de haită”, spune Lia Bugnar. Remarcată pentru faptul că se opune fățiș opiniilor „corecte politic” din mediul artistic, actrița a îndemnat la mai multă rezervă și la onestitate.

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Artista consideră că artiștii ar trebui să intervină mai puțin în spațiul public, căci țara ar avea mai mult de câștigat în momentul în care „ar lăsa lucrurile să se întâmple în firescul lor”.

De altfel, actrița a admis că activismul politic al colegilor săi a dus de regulă la rezultate „catastrofale”.

Bugnar: Colegii mei se temeau că ar fi câștigat „prostimea”

În dialogul cu jurnalistul Ionuț Cristache, Lia Bugnar a subliniat că există mulți artiști pe care îi cunoaște și care sunt convinși de lipsa de temei a anulării alegerilor din 2024. Totuși, au acceptat această decizie pentru că astfel s-a evitat ca „prostimea”să aibă câștig de cauză, a explicat artista în studioul Gândul.

„Eu zic că România ar avea de câștigat în momentul în care ar lăsa lucrurile să se întâmple în firescul lor. Cum a fost acum, de exemplu, că s-a intervenit… Eu sunt convinsă că 99,9% dintre colegii mei știu că este o anomalie că s-au anulat alegerile. Deci eu sunt convinsă că 99,9% dintre colegii mei știu că este o anomalie că s-au anulat alegerile. Dar, în adâncul lor, ei sunt siguri că dacă nu s-ar fi anulat, prostimea ar fi câștigat”.

„Degeaba le pui tu pumnul în gură, acei oameni nu dispar”

În intervenția sa, cunoscuta artistă a mai remarcat că atitudinea elitistă a artiștilor nu se justifică. Mai ales când opțiunile politice ale acestora duc la lideri și mai slabi. În orice caz, chiar dacă îi denigrezi și îi numești fără dinți în gură, oamenii din tabăra adversă nu dispar, a conchis Lia Bugnar.

„Unde greșesc ei este că, bun, ei vor să-i numescă pe oamenii aia prostime. Eu îi numesc poporul român. Toți facem parte din poporul român. Și cei care credem așa și cei care credem așa minunat ar fi, chiar dacă credem diferit, să nu ne facem proști unii pe alții, ar fi grozav. Poate că și eu am învățat asta târziu, dar am învățat-o. Și nu vreau să mai uit asta niciodată. Dar poate că ar fi o fisă foarte importantă, să ne pice această fisă, pentru că degeaba le pui tu pumnul în gură lor, anulezi alegerile și pui pe alții pe care îi crezi tu, care după aceea se dovedesc a fi și răi pentru țară. Pentru că acei oameni, trei sferturi din România, nu dispar”.