Adevăratul vinovat al crizei politice și economice care afectează România este premierul demis. Fostul ministru de Externe Andrei Marga, invitat al jurnalistului Ionuț Cristache în emisiunea Ai Aflat! de luni, a argumentat de ce Ilie Bolojan a avut un rol în neelucidarea alegerilor anulate, cât și în recesiunea economică.

Filosoful Andrei Marga, fost rector al Universității Babeș-Bolyai și fost ministru de Externe, mărturisește că îl cunoaște personal pe Ilie Bolojan. Din punctul său de vedere, premierul demis poartă o mare parte de răspundere pentru măsurile pe care le-a luat și deopotrivă, pentru măsurile pe care nu le-a luat în timpul mandatului său.

Presa evită să difuzeze criticile la adresa României din media internațională

Invitatul a observat că imaginea României este mult periclitată pe plan internațional din cauza guvernării Bolojan. Lucru care nu este lăsat aproape deloc să fie amintit în presa autohtonă.

Eu îl știu pe Ilie Bolojan, am avut multe discuții cu el. Dar trebuie să spun, nu este om mai vinovat în declinul României de la ora asta decât el. De ce? El a fost adus ca o speranță. Nota bene, n-a discutat deloc de alegerile care au fost (n.r. – alegerile anulate), care trebuiau clarificate sub el. Prin aceasta el a distrus democrația în România, a creat o situație de neîncredere în România. Să ne înțelegem, noi nu cităm prin media de la noi decât pe ăia care laudă nu știu ce. Să fim serioși, critica e mult prea severă. Și pe mine mă doare de multe ori să văd ce critici vin.

Românii resimt austeritatea marca Bolojan

Andrei Marga a mai invocat rolul premierului demis în criza economică de proporții.

El a distrus după aceea economia României. La ora actuală, sărmanul om, mai bine zis peste 40% dintre ei, reclamă faptul că zilnic au dificultăți din cauza măsurilor politice.

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