Prima pagină » Știri politice » Petrișor Peiu: „România nu mai poate să crească economic pe modelul actual și nici să reducă din decalajele față de Uniunea Europeană”

Petrișor Peiu: „România nu mai poate să crească economic pe modelul actual și nici să reducă din decalajele față de Uniunea Europeană”

Petrișor Peiu: „România nu mai poate să crească economic pe modelul actual și nici să reducă din decalajele față de Uniunea Europeană”
Liderul senatorilor AUR, Petrișor Peiu / FOTO - AUR
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Urmărește-ne în Discover

Liderul grupului senatorial AUR, Petrișor Peiu, a prezentat luni, într-o conferință de presă, o analiză detaliată a evoluției indicatorilor economiei românești ca urmare a politicilor guvernamentale din ultimii ani. Senatorul a explicat cum actualul model economic promovat de partidele de la putere și-a atins potențialul de creștere, scrie partidulaur.ro.

„România și-a atins potențialul de creștere pe actualul model economic. Nu mai poate să reducă din decalajele față de Uniunea Europeană, a rămas blocată la 77-78% din media europeană și, de asemenea, avem această combinație de inflație și recesiune, stagflația, care apare și în prognoza Comisiei Europene”, a spus acesta.

Petrișor Peiu a subliniat creșterea accelerată a inflației începând cu anul 2022, aspect care a fost marcat concomitent de încetarea creșterii economice.

„În România vedem că, începând cu 2022, rata inflației este extrem de ridicată și nu mai scade. Ea este aproximativ de trei ori mai mare decât era în perioada 2016-2022.

Sursă foto: Institutul National de Statistica

În paralel, observăm finalizarea perioadei de creștere economică. România nu mai crește.

Iată, începând cu același 2022, am mai avut un singur trimestru de creștere peste 3%, după care, încet, încet, creșterea economică s-a stins și suntem astăzi în recesiune.

Sursă foto: Institutul National de Statistica

Practic, modelul economic românesc și-a atins potențialul de creștere. Nu mai poate să crească”, a declarat Petrișor Peiu.

Senatorul AUR a atras atenția că România a bătut pasul pe loc în privința convergenței cu media Uniunii Europene.

„Dacă ne uităm la atingerea convergenței cu media Uniunii Europene, în 2021 eram la 74% din media Uniunii. În 2022, anul de care vă spuneam, 77% din media Uniunii. În 2023, 78%, în 2024, 80%, după care ne întoarcem în 2025 la 78%.

Practic, începând cu 2022, România a rămas pe loc, la 77-78% din media Uniunii Europene, și nu mai poate să recupereze. Nu mai se află în procesul de atingere a convergenței, ceea ce se vede și în prognoza Comisiei Europene pentru 2026”, a mai spus acesta.

Sursă foto: partidulaur.ro

Potrivit lui Petrișor Peiu, combinația dintre recesiune, scăderea economică și inflație foarte mare a declanșat fenomenul stagflației care afectează puternic România.

Sursă foto: European Commission

Liderul senatorilor a explicat amănunțit contribuțiile ramurilor economiei la creșterea PIB.

„Avem cea mai mare contribuție la scădere este comerțul cu amănuntul, retail-ul, și cea mai mare contribuție la creștere, construcțiile. Dar retail-ul, care este cea mai mare ramură a economiei românești, 22,5%, contribuie cu 0,8% la scăderea de 1,2% pe primul trimestru.

Construcțiile, care contribuie cu 0,4%, au însă o pondere mult mai mică în produsul intern brut.

Sursă foto: partidulaur.ro

La fel, pe partea de consum, observăm o pondere foarte mare a deficitului comercial, 5,1%, cu minus. Avem ponderea deficitului comercial, rămâne pondere ridicată a administrației publice, 10% din PIB, ponderea consumului populației, 72,5%, și investițiile au o pondere de aproape 20%.

Sursă foto: partidulaur.ro

Avem, practic, un stat mult prea extins. Ponderea administrației publice în PIB este aproape egală cu ponderea industriei. Industria este la 15 și ceva la sută, administrația publică la 14 și ceva la sută.

Cea mai importantă componentă a PIB-ului este retail-ul, comerțul cu amănuntul, ramura care scade deja de 9 luni consecutiv. Ponderea impozitelor nete în PIB a scăzut cu 20%, s-a redus puternic.

Sursă foto: partidulaur.ro

Avem în continuare cea mai slabă intermediere financiară din UE, ponderea activelor bancare și asigurărilor, undeva la 4,1%, ponderea industriei financiare în PIB”, a arătat Petrișor Peiu.

În privința deficitului comercial, liderul AUR a subliniat dezechilibrul uriaș.

„Deși vedem investiții în creștere anul trecut și în acest trimestru, practic această creștere vine din creșterea deficitului comercial. Deci vestea care părea bună, creșterea investițiilor, este de fapt una rea. Acea creștere vine din import.

Sursă foto: partidulaur.ro

Dacă în 2016, acum 10 ani, când se punea problema unui guvern tehnocrat, aveam o creștere care vine din consum, acum, după 10 ani, înainte de un nou guvern tehnocrat, avem o scădere care vine din consum”, a declarat liderul senatorilor AUR, Petrișor Peiu.

Recomandarea autorului:

AUR: Statul român nu vede dezinformarea anti-România acolo unde aceasta există cu adevărat

Recomandarea video

Citește și

ULTIMA ORĂ Matei Păun, omul președintelui Nicușor Dan, acuză partidele că sacrifică interesul național pentru interesul personal și îl laudă pe Eugen Tomac, propunerea de premier
23:33
Matei Păun, omul președintelui Nicușor Dan, acuză partidele că sacrifică interesul național pentru interesul personal și îl laudă pe Eugen Tomac, propunerea de premier
REACȚIE Miruță contestă independența Cabinetului Tomac meșterit de Nicușor. USR nu va susține un guvern vopsit PSD
23:24
Miruță contestă independența Cabinetului Tomac meșterit de Nicușor. USR nu va susține un guvern vopsit PSD
BREAKING NEWS Matei Păun, omul din umbră al președintelui Nicușor Dan, anunță dezastru: nu există o țară din Europa care să fie în momentul de față într-un pericol economic mai mare decât România/Downgrade-ul agențiilor de rating este cvasi-inevitabil/Nu văd lumina de la capătul tunelului
23:07
Matei Păun, omul din umbră al președintelui Nicușor Dan, anunță dezastru: nu există o țară din Europa care să fie în momentul de față într-un pericol economic mai mare decât România/Downgrade-ul agențiilor de rating este cvasi-inevitabil/Nu văd lumina de la capătul tunelului
POLITICĂ Eugen Tomac îl invită pe Ciprian Ciucu alături de el în Guvern: „Sunt dispus să fac orice compromis necesar pentru a ieși din situația în care suntem”
22:50
Eugen Tomac îl invită pe Ciprian Ciucu alături de el în Guvern: „Sunt dispus să fac orice compromis necesar pentru a ieși din situația în care suntem”
SCANDAL USR, ciuruită de CSM. Reprezentanții partidului au fost nominalizați de magistrați la categoria dușmani ai Justiției. Nicușor, basma curată
22:33
USR, ciuruită de CSM. Reprezentanții partidului au fost nominalizați de magistrați la categoria dușmani ai Justiției. Nicușor, basma curată
FLASH NEWS Rezumatul zilei 3 de negocieri, în varianta lui Tomac: „Sunt deschis şi hotărât să merg mai departe”
21:39
Rezumatul zilei 3 de negocieri, în varianta lui Tomac: „Sunt deschis şi hotărât să merg mai departe”
Mediafax
Ce se va întâmpla cu prețul carburanților în România de la sfârșitul lunii?!
Digi24
Reacția furioasă a lui Grindeanu după acuzațiile lui Ciucu: Se poate şi fără voi la guvernare. Plecaţi toți acasă!
Cancan.ro
Simona Halep și ,,Regele mezelurilor'', escapadă romantică la Mykonos. Fosta campioană și milionarul nu se mai ascund! Nu le stă rău deloc!
Prosport.ro
FOTO. A apărut într-un costum de baie neobișnuit și a fost făcută praf!
Adevarul
Ludovic Orban acuză o complicitate între Nicușor Dan și PSD: Social democrații făceau lobby pentru Tomac înainte de desemnarea oficială
Mediafax
Favorit SĂ-I IA LOCUL lui EUGEN TOMAC, primele declarații: ”Țara are nevoie să fie guvernată!”
Click
Dan Negru, dezamăgit de vacanța din Cipru: „Nu aș recomanda!” Ce spune însă despre Grecia?
Digi24
Trei familii de români, în violențele dezlănțuite în Belfast. Reacția MAE
Cancan.ro
Cresc pensiile cu 1.000 lei, de la 1 ianuarie 2027, pentru toți acești pensionari români. Cine se încadrează
Ce se întâmplă doctore
Prof. dr. Vlad Ciurea avertizează asupra alimentului care poate deveni periculos pe caniculă. „Creierului nu îi place”
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Promotor.ro
Dacia Striker, în probe pe străzile din București. Cum au reacționat oamenii când au văzut cel mai nou model Dacia
Descopera.ro
Unde a fost cea mai mare piață de sclavi din istoria omenirii?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. – Măi Bulă, soțul meu se întoarce într–o oră!
Descopera.ro
Un telescop de buzunar cu raze X ar putea descifra chimia ascunsă a Lunii
Trezirea lui Nicușor? Viorel Cataramă: „Președintele Dan începe să conștientizeze greșelile pe care le face în mandatul său”
23:30
Trezirea lui Nicușor? Viorel Cataramă: „Președintele Dan începe să conștientizeze greșelile pe care le face în mandatul său”
INEDIT Psihologii spun că persoanele care mângâie pisicile au aceste trăsături de personalitate
23:10
Psihologii spun că persoanele care mângâie pisicile au aceste trăsături de personalitate
REFERENDUM Elvețienii sunt chemați duminică la urne pentru a decide dacă vor să închidă țara pentru imigranți
23:00
Elvețienii sunt chemați duminică la urne pentru a decide dacă vor să închidă țara pentru imigranți
ACTUALITATE Nicușor Dan vs Ilie Bolojan. Viorel Cataramă: „Asistăm la un război evident între Palatul Cotroceni și Palatul Victoria”
23:00
Nicușor Dan vs Ilie Bolojan. Viorel Cataramă: „Asistăm la un război evident între Palatul Cotroceni și Palatul Victoria”
REACȚIE Nazare, noi precizari legate de dosarul Pfizer: „Am avertizat că dozele cumpărate în exces pot genera costuri mari pentru România”
22:43
Nazare, noi precizari legate de dosarul Pfizer: „Am avertizat că dozele cumpărate în exces pot genera costuri mari pentru România”
ACTUALITATE Tehnocrat, fără proiect de țară. Viorel Cataramă: „Eugen Tomac trebuia să vină în primul rând cu programul de guvernare”
22:30
Tehnocrat, fără proiect de țară. Viorel Cataramă: „Eugen Tomac trebuia să vină în primul rând cu programul de guvernare”

Cele mai noi

Trimite acest link pe