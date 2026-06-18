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Cine câștigă din bătălia politică. Bușcu: Deși nu are mari calități, Bolojan este favorizat politic/Dacă va face asta, va crește

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PSD și PNL sunt vedetele acestei crize politice, dar din motive diferite. La prima vedere, pare că ambele partide sunt defavorizate, însă PNL are mai mult de câștigat, crede Doru Bușcu. Cunoscutul jurnalist, invitat în emisiunea Ai Aflat! cu Ionuț Cristache, a comentat de ce criza din fieful liberal ar putea fi o oportunitate de restart. Urmăriți integral emisiunea pe Youtube. 

Din perspectiva redactorului-șef Cațavencii, deși PNL a fost zguduit azi de un nou scandal, anchetarea lui Ciprian Ciucu de către DNA, cel mai avantajat ar fi președintele partidului. Ilie Bolojan l-a amenințat pe premierul desemnat Adrian Veștea că va fi exclus din partid dacă nu își depune mandatul. 

Bolojan știe să lase impresia unui puci împotriva lui

PNL este într-o situație mai bună (n.r. – comparativ cu PSD) în momentul ăsta. Fără să-l simpatizez cât de puțin pe Bolojan, dar Bolojan, prin context, este valorizat politic, este victimizat. Având sentimentul general al electoratului de dreapta că i s-a făcut o nedreptate, a fost supus unei agresiuni, a fost păcălit, a fost încercat un puci împotriva lui și fiind ferm, cerând partidului să acționeze repede și ferm, asta îl întărește politic. Și chiar dacă nu are mari calități de om politic, nu are versatilitatea aia pe care omul politic trebuie să o aibă în discurs, el poate să devină, să crească foarte mult.

Premierul demis poate profita de criză

E și o bună ocazie să scape de oamenii de moralitate îndoelnică, oamenii cu dublă comandă din partid. Dacă va face asta, PNL va crește. Adică va începe să crească, că nici PNL nu stă grozav. Dacă nu va face asta, partidul se va rupe, se va scinda și va apărea un alt deplobabil cu aripa Ilfov,care va încerca să fie balama pentru cine dă mai mult, a completat Bușcu.

Liberalii au mai suferit scindări

În context, invitatul a făcut o scurtă incursiune în istoria liberalilor, care au mai cunoscut scindări.

De astfel, s-a mai scindat PNL-ul de-a lungul istoriei. S-a scindat și în vremea lui Tăriceanu și Băsescu l-a scindat cu forța. Au fost liberali, după aia au fost pediști, după aia au devenit din nou liberali. Acum sunt pesediști. Ei sunt organizați într-un grup, sau reprezintă un grup organizat de traseiști. Nu fac traseul pe persoană individuală, ci în grup. Au fost când cu Băsescu, când cu avocatul ăla care a condus partidul, Valeriu Stoica, când cu Tăriceanu. Au circulat, dar în pluton s-au simțit mai bine decât pe cont propriu. Și PNL-ul este avariat. Nu în aceeași măsură ca PSD-ul. Dar PNL-ul are o șansă să iasă cu fruntea sus din această poziție, să meargă în opoziție și să tragă în fine. Sau să intre într-o guvernare minoritară mai riscantă, după părerea mea. La fel și USR-ul. USR-ul are o problemă.

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