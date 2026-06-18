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Ion Cristoiu: Va fi Congresul PNL de duminică, 21 iunie, momentul ruperii partidului?

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„Biroul Politic Național al PNL, organism de conducere a partidului în care gruparea Ilie Bolojan are majoritatea, a decis ca vineri să aibă loc un consiliu national online, iar duminică, un congres fizic la Romexpo al PNL”, își începe publicistul Ion Cristoiu jurnalul zilnic.

„Mulți au văzut în această decizie o reacție la acceptarea de către Adrian Veștea, prim-vicepreședinte al PNL, a posturii de premier desemnat, s-a vorbit despre faptul că e ceva contra cronometru, Adrian Veștea ar vrea să depună și să treacă prin Pralament înaintea acestui congres și Ilie Bolojan se grăbește să-l excludă înainte de a ajunge în Parlament. Toate acestea sunt niște dezinformări, în unele cazuri sunt prostii, tembelisme ale presei noastre tembele sau dezinformări ale presei noastre ticăloase, plătite. Avem un exemplu: iată că banii pe care i-a dat Ilie Bolojan în calitate de premier, aproape 200 de milioane de euro cârnățarului care face Digi TV își spun cuvântul, acum omul cârnățarului Tesari cumpără și Kanal D, a cumpărat Cotidianul, o să cumpere toată presa. Și pompează acum la dezinformări în favoarea lui Ilie Bolojan, așa cum alte site-uri și televiziuni pompează dezinformări în favoarea lui Veștea.

Sunt neghiobii pentru că Ilie Bolojan a convocat acest congres nu pentru a-l pedepesi pe Veștea, ci pentru că, încă din seara lui 5 mai, când a avut loc o primă confruntare între gruparea Ilie Bolojan și gruparea dizidentă din PNL, Ilie Bolojan s-a gândit la un congres în care el să pună mâna definitiv pe PNL și să îl USR-izeze. Nu întâmplător s-a anunțat că la consiliu se va schimba statutul partidului, în sensul că se va vota pe moțiune. Ilie Bolojan vine cu un text, dar mai ales cu o listă de șefi de-ai lui. Spre deosebire de congresul de data trecută, când, nevotându-se pe moțiune au putut să pătrundă în conducere și adversari de-ai lui Ilie Bolojan, gen Cătălin Predoiu sau Nicoleta Pauliuc sau Adrian Veștea, de data aceasta, dacă învinge moțiunea lui Ilie Bolojan și n-am nicio îndoială că așa va fi, atunci toți cei suspectați de gruparea lui Ilie Bolojan, din care face parte și mereu reconstruita Raluca Turcan. În aceste condiții, e clar că congresul va fi unul în care vor rămâne pe dinafară toți cei care sunt împotriva, suspectați de Bolojan. În martie 1992 a avut loc o convenție asemănătoare a acestui congres, convenția FSN, unde urmarea moțiunii prin care Petre Roman a câștigat, cealaltă semnatară a rupt frontul și a format PDSR, care PDSR e PSD-ul de astăzi, Roman a rămas perdant. Rămâne de văzut dacă toți dușmanii sau cei suspectați de gașca lui Bolojan că nu sunt cu Ilie Bolojan sau sunt independenți vor rămâne în partid, în subordinea lui Nicușor Dan. S-ar putea ca partidul să se rupă”, mai spune scriitorul.

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