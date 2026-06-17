Verdictul lui Băsescu pentru Guvernul Veștea: „Nu văd multe opțiuni. Este clar că au nevoie de voturi de la AUR”

Traian Băsescu a declarat, miercuri seara, că posibilitățile de formare a unui nou guvern sunt „extrem de limitate”. Fostul președinte se declară sceptic că Guvernul Veștea, încă aflat în negocieri, va reuși să obțină votul de învestitură. În opinia sa, viitorul Executiv are nevoie în mod clar de voturile AUR pentru a trece de Parlament.

Băsescu îi indică drept principali responsabili pentru blocajul politic pe liderul PSD, Sorin Grindeanu, pe care îl acuză că a încercat să-l înlăture pe Ilie Bolojan fără să aibă o alternativă viabilă și pe Bolojan, despre care afirmă că prelungește perioada de interimat.

„Este clar că au nevoie de voturi de la AUR. Aici nu mai sunt dubii. Aici cred că este problema. Aici cred că sunt reținerile”, a spus Băsescu la România TV.

Până în prezent, partidul a anunțat că nu va susține actualul Cabinet. Reacția oficială a partidului a venit prin vocea lui Petrișor Peiu, care a declarat ferm că AUR nu va susține Guvernul Veștea. Acesta a avertizat că toți parlamentarii care vor pune ștampila pe noul Cabinet riscă să fie excluși din partid.

Traian Băsescu crede că blocajul poate fi depăsit prin alegeri anticipate

Fostul președinte crede că România e într-o situație în care în orice stat democratic Constituția ar permite alegerile anticipate.

„Sincer sa fiu nu am ajuns niciodată într-un asemenea blocaj. Si oamenii politici in timpul mandatului meu au fost mai raționali. Fiecare a pus condiții ca sa nu ai nicio soluție. Unul nu vrea cu PSD. Altul vrea decât știu eu ce condiții. Președintele nu vrea cu AUR. Toata lumea pune condiții. Noi suntem acum într-o situație în care în orice stat democratic Constituția ar permite alegerile anticipate. Noi nu avem acest instrument de deblocare politică”, a spus Băsescu.

„A început o adevărată debandadă a desemnărilor”

Traian Băsescu a criticat dur modul în care s-au desfășurat negocierile pentru noul Guvern și a arătat că este „inadmisibil” că au trecut peste 40 de zile de interimat „într-o țară în care politicienii își asumă responsabilitatea guvernării”.

„A început o adevărată debandadă a desemnărilor. Tomac a constatat că nu poate forma o majoritate. Acum suntem la varianta Veștea.

Ultima formulă susținută de liberali este un guvern PNL–USR–UDMR, cu sprijinul minorităților naționale. Președintele tocmai a desemnat un premier din partea PNL. De ce această variantă nu a fost acceptată de la început îmi este greu să înțeleg. Era exact formula pe care o solicitau.

Bolojan nu mai poate fi desemnat. De ce nu au construit de la început un guvern PNL–USR–UDMR și minorități în jurul lui Veștea? Este o întrebare la care ar trebui să ofere o explicație.

În ceea ce privește guvernul care se încearcă a fi construit acum, sincer să fiu, nu văd foarte multe opțiuni. Nu cred că va trece mâine. Am rezerve și nu sunt optimist. Problema este însă alta: cum am ajuns aici?”, a declarat Băsescu.

El a arătat că prima responsabilitate îi aparține lui Grindeanu, care a vrut să-l înlăture pe Bolojan, „fără să aibă o alternativă clară”. În etapa a doua, responsabilitatea aparține lui Bolojan care face tot posibilul pentru a prelungi perioada de interimat, a adăugat Băsescu.

Ce crede fostul președinte despre premierul desemnat

Marți, Traian Băsescu a criticat posibilitatea ca România să fie reprezentată internațional de un premier precum Adrian Veștea. El a comentat și negocierile pentru formarea guvernului, spunând că „dimensiunile ridicolului sunt majore”. Despre premierul desemnat de Nicușor Dan, fostul președinte a susținut că are o „prestație de proastă calitate”.

Președintele actual va fi nevoit să facă o a treia nominalizare, care, în caz de eșec, ar deschide drumul alegerilor anticipate, pentru prima oară în istoria post-decembristă, avertizează Băsescu.