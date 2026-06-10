Prima pagină » Ai Aflat! cu Ionuț Cristache » Cristoiu face scenariul care urmează desemnării lui Tomac: „Nicușor Dan vrea să-l dea jos pe Bolojan”

Cristoiu face scenariul care urmează desemnării lui Tomac: „Nicușor Dan vrea să-l dea jos pe Bolojan”

Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Urmărește-ne în Discover

Publicistul și analistul politic Ion Cristoiu a explicat, în emisiunea Ai Aflat! cu Ionuț Cristache, dansul partidelor în timpul negocierilor survenite pe fondul desemnării ca premier a lui Eugen Tomac. Cunoscutul gazetar apreciază că președintele are un interes direct să treacă guvernul Tomac, și anume să scape de „obsesia vieții, Bolojan. 

Ion Cristoiu: Domnul Nicușor Dan are o obsesie a vieții. Este Ilie Bolojan. Un alt domn cu obsesie este anti-Bolojan, este Grindeanu.

Ionuț Cristache: Stați, domnule, noi trântim partide, trântim economie, trântim orice ca să scăpăm de Bolojan?

Ion Cristoiu: Ca să scape Nicușor Dan și Grindeanu. Ascultați-mă numai. Calculul este acesta. Trece acest guvern și el nu stă câteva luni până când îl dau jos cei din PNL pe Bolojan. Ăsta-i calculul.

Ionuț Cristache: Deci stați puțin. Efectiv, moare creierul dacă merge cu ipoteza asta. Deci PSD-știi, împreună cu Nicușor Dan, au mai mizat pe scenariul ăsta o dată, că se va răzvrăti PNL-ul și nu o să-l schimbe pe Bolojan? Persistă să gândească la fel când n-a ieșit prima dată, speră să iasă doua oară?

Ion Cristoiu: Ei spun, ei socotesc.

Ionuț Cristache: Deci toată strădania asta este ca să-l descarcerăm pe Bolojan din scaunul de președinte? 

Ion Cristoiu: Să-l scoatem pe Bolojan din fruntea PNL. Eu spun care-i calculul. Ei vor să refacă și Nicușor…

Ionuț Cristache: Eu cred că o să devenim bolojeniști, că nu se poate așa ceva.

PSD și Nicușor Dan au interese comune, debarcarea lui Bolojan din fruntea PNL

Ion Cristoiu: Calculul este în felul următor. Interesele comune ale PSD sunt comune cu cele ale domnului, și anume nu plecarea din funcția de premier, ci plecarea din fruntea PNL. Ei spun următorul calcul. Eu spun, dacă vreți dați-le lor în cap.

Ionuț Cristache: Dar eu nu înțeleg ceva, fix pe logica argumentului dvs. PSD nu voia să-l dea jos pe Bolojan ca să preia el puterea? 

Ion Cristoiu: După asta. Să preia puterea unde? Preia puterea cu un PNL care nu-L mai are pe Bolojan.

Ionuț Cristache: Păi nu le-a ieșit în capul locului să le lasă lor peste câteva luni?

Puciul care e eșuat

Ion Cristoiu: V-am spus logic. Nu a ieșit puciul în sensul să se impună gruparea care este pronisă. Ei spun următorul lucru. Dacă ați observat o nuanță colosală. Nici secretarii de stat și nici prefecțiilor nu sunt polițici. În timp ce PSD a plecat de la friptură, gata. După o lună s-au obișnuit cu urzicile. Spanac, uri, zici, nu mai mănâncă. Bun, am înțeles. Acum, dacă trece acest guvern, pleacă PNL de peste tot. 

Vizionați integral emisiunea:

AUTORUL RECOMANDĂ

Recomandarea video

Citește și

AI AFLAT! „Ai Aflat! cu Ionuț Cristache” începe joi, 11 iunie, de la ora 15.00, live pe Gândul. Invitat: Doru Bușcu
19:20
„Ai Aflat! cu Ionuț Cristache” începe joi, 11 iunie, de la ora 15.00, live pe Gândul. Invitat: Doru Bușcu
EXCLUSIV Răzvan Dumitrescu dezvăluie jocurile de culise ale crizei politice: „Bolojan face un joc prost”. Ce spune despre proiectul Bolojan președinte
18:54
Răzvan Dumitrescu dezvăluie jocurile de culise ale crizei politice: „Bolojan face un joc prost”. Ce spune despre proiectul Bolojan președinte
EXCLUSIV Răzvan Dumitrescu, necruțător: Ce facem cu echipamente luate prin SAFE care nu corespund războiului actual?/Se gândește cineva cum ne apărăm?
17:19
Răzvan Dumitrescu, necruțător: Ce facem cu echipamente luate prin SAFE care nu corespund războiului actual?/Se gândește cineva cum ne apărăm?
EXCLUSIV Răzvan Dumitrescu, analiză explozivă a crizei politice: Nicușor Dan e conștient de faptul că a ajuns președinte printr-o conjunctură
16:29
Răzvan Dumitrescu, analiză explozivă a crizei politice: Nicușor Dan e conștient de faptul că a ajuns președinte printr-o conjunctură
EXCLUSIV Răzvan Dumitrescu, profesiune de credință: Am intrat în presă ca să pun cele 6 întrebări
16:00
Răzvan Dumitrescu, profesiune de credință: Am intrat în presă ca să pun cele 6 întrebări
VIDEO Răzvan Dumitrescu, explicații în exclusivitate pentru Gândul despre plecarea de la Antena 3 CNN. Ce va face în continuare
15:05
Răzvan Dumitrescu, explicații în exclusivitate pentru Gândul despre plecarea de la Antena 3 CNN. Ce va face în continuare
Mediafax
Ce se va întâmpla cu prețul carburanților în România de la sfârșitul lunii?!
Digi24
Reacția furioasă a lui Grindeanu după acuzațiile lui Ciucu: Se poate şi fără voi la guvernare. Plecaţi toți acasă!
Cancan.ro
Simona Halep și ,,Regele mezelurilor'', escapadă romantică la Mykonos. Fosta campioană și milionarul nu se mai ascund! Nu le stă rău deloc!
Prosport.ro
FOTO. A apărut într-un costum de baie neobișnuit și a fost făcută praf!
Adevarul
Ludovic Orban acuză o complicitate între Nicușor Dan și PSD: Social democrații făceau lobby pentru Tomac înainte de desemnarea oficială
Mediafax
Favorit SĂ-I IA LOCUL lui EUGEN TOMAC, primele declarații: ”Țara are nevoie să fie guvernată!”
Click
Dan Negru, dezamăgit de vacanța din Cipru: „Nu aș recomanda!” Ce spune însă despre Grecia?
Digi24
Trei familii de români, în violențele dezlănțuite în Belfast. Reacția MAE
Cancan.ro
Cresc pensiile cu 1.000 lei, de la 1 ianuarie 2027, pentru toți acești pensionari români. Cine se încadrează
Ce se întâmplă doctore
Prof. dr. Vlad Ciurea avertizează asupra alimentului care poate deveni periculos pe caniculă. „Creierului nu îi place”
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Promotor.ro
Dacia Striker, în probe pe străzile din București. Cum au reacționat oamenii când au văzut cel mai nou model Dacia
Descopera.ro
Unde a fost cea mai mare piață de sclavi din istoria omenirii?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. – Măi Bulă, soțul meu se întoarce într–o oră!
Descopera.ro
Un telescop de buzunar cu raze X ar putea descifra chimia ascunsă a Lunii
INEDIT Psihologii spun că persoanele care mângâie pisicile au aceste trăsături de personalitate
23:10
Psihologii spun că persoanele care mângâie pisicile au aceste trăsături de personalitate
BREAKING NEWS Matei Păun, omul din umbră al președintelui Nicușor Dan, anunță dezastru: nu există o țară din Europa care să fie în momentul de față într-un pericol economic mai mare decât România/Downgrade-ul agențiilor de rating este cvasi-inevitabil/Nu văd lumina de la capătul tunelului
23:07
Matei Păun, omul din umbră al președintelui Nicușor Dan, anunță dezastru: nu există o țară din Europa care să fie în momentul de față într-un pericol economic mai mare decât România/Downgrade-ul agențiilor de rating este cvasi-inevitabil/Nu văd lumina de la capătul tunelului
REFERENDUM Elvețienii sunt chemați duminică la urne pentru a decide dacă vor să închidă țara pentru imigranți
23:00
Elvețienii sunt chemați duminică la urne pentru a decide dacă vor să închidă țara pentru imigranți
ACTUALITATE Nicușor Dan vs Ilie Bolojan. Viorel Cataramă: „Asistăm la un război evident între Palatul Cotroceni și Palatul Victoria”
23:00
Nicușor Dan vs Ilie Bolojan. Viorel Cataramă: „Asistăm la un război evident între Palatul Cotroceni și Palatul Victoria”
POLITICĂ Eugen Tomac îl invită pe Ciprian Ciucu alături de el în Guvern: „Sunt dispus să fac orice compromis necesar pentru a ieși din situația în care suntem”
22:50
Eugen Tomac îl invită pe Ciprian Ciucu alături de el în Guvern: „Sunt dispus să fac orice compromis necesar pentru a ieși din situația în care suntem”
REACȚIE Nazare, noi precizari legate de dosarul Pfizer: „Am avertizat că dozele cumpărate în exces pot genera costuri mari pentru România”
22:43
Nazare, noi precizari legate de dosarul Pfizer: „Am avertizat că dozele cumpărate în exces pot genera costuri mari pentru România”

Cele mai noi

Trimite acest link pe