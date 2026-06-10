Publicistul și analistul politic Ion Cristoiu a explicat, în emisiunea Ai Aflat! cu Ionuț Cristache, dansul partidelor în timpul negocierilor survenite pe fondul desemnării ca premier a lui Eugen Tomac. Cunoscutul gazetar apreciază că președintele are un interes direct să treacă guvernul Tomac, și anume să scape de „obsesia vieții”, Bolojan.

Ion Cristoiu: Domnul Nicușor Dan are o obsesie a vieții. Este Ilie Bolojan. Un alt domn cu obsesie este anti-Bolojan, este Grindeanu.

Ionuț Cristache: Stați, domnule, noi trântim partide, trântim economie, trântim orice ca să scăpăm de Bolojan?

Ion Cristoiu: Ca să scape Nicușor Dan și Grindeanu. Ascultați-mă numai. Calculul este acesta. Trece acest guvern și el nu stă câteva luni până când îl dau jos cei din PNL pe Bolojan. Ăsta-i calculul.

Ionuț Cristache: Deci stați puțin. Efectiv, moare creierul dacă merge cu ipoteza asta. Deci PSD-știi, împreună cu Nicușor Dan, au mai mizat pe scenariul ăsta o dată, că se va răzvrăti PNL-ul și nu o să-l schimbe pe Bolojan? Persistă să gândească la fel când n-a ieșit prima dată, speră să iasă doua oară?

Ion Cristoiu: Ei spun, ei socotesc.

Ionuț Cristache: Deci toată strădania asta este ca să-l descarcerăm pe Bolojan din scaunul de președinte?

Ion Cristoiu: Să-l scoatem pe Bolojan din fruntea PNL. Eu spun care-i calculul. Ei vor să refacă și Nicușor…

Ionuț Cristache: Eu cred că o să devenim bolojeniști, că nu se poate așa ceva.

PSD și Nicușor Dan au interese comune, debarcarea lui Bolojan din fruntea PNL

Ion Cristoiu: Calculul este în felul următor. Interesele comune ale PSD sunt comune cu cele ale domnului, și anume nu plecarea din funcția de premier, ci plecarea din fruntea PNL. Ei spun următorul calcul. Eu spun, dacă vreți dați-le lor în cap.

Ionuț Cristache: Dar eu nu înțeleg ceva, fix pe logica argumentului dvs. PSD nu voia să-l dea jos pe Bolojan ca să preia el puterea?

Ion Cristoiu: După asta. Să preia puterea unde? Preia puterea cu un PNL care nu-L mai are pe Bolojan.

Ionuț Cristache: Păi nu le-a ieșit în capul locului să le lasă lor peste câteva luni?

Puciul care e eșuat

Ion Cristoiu: V-am spus logic. Nu a ieșit puciul în sensul să se impună gruparea care este pronisă. Ei spun următorul lucru. Dacă ați observat o nuanță colosală. Nici secretarii de stat și nici prefecțiilor nu sunt polițici. În timp ce PSD a plecat de la friptură, gata. După o lună s-au obișnuit cu urzicile. Spanac, uri, zici, nu mai mănâncă. Bun, am înțeles. Acum, dacă trece acest guvern, pleacă PNL de peste tot.

Vizionați integral emisiunea:

AUTORUL RECOMANDĂ