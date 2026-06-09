Cunoscutul publicist și analist politic Ion Cristoiu a lansat un verdict dur în cazul nominalizării lui Eugen Tomac ca premier desemnat. Invitatul jurnalistului Ionuț Cristache în emisiunea Ai Aflat! de marți apreciază că, prin această nominalizare, președintele Nicușor Dan practic a anulat practic rezultatul alegerilor parlamentare din 1 decembrie 2024.

Ionuț Cristache: Și nimeni nu pune problema în termenii aceștia. Domne, ce face Nicușor Dan? Că e pe lângă Constituție.

Ion Cristoiu: Nu, el a anulat alegerile parlamentare. După anularea alegerilor prezidențiale, propunerea, și poate chiar propunerea este tot așa o punere la îndoială, dar a alegerilor parlamentare. Încă o dată, esența democrației este multipartitismul. Așa am învățat și până și la marxism. Dictaturile au un singur partid, da?

„De ce am mai votat? ”

Ion Cristoiu: Democrațiile au mai multe partide care se concurează între ele, propunând electoratului un program. Sunteți de acord? Și când se duc la alegeri, obțin scorurile în funcție de electorat. Care a zis, îmi place programul ăla, nu-mi place programul ăla. Păi, domnule Cristache, asta s-a întâmplat acum un an și ceva. După un an și ceva, noi nu mai avem, am anulat alegeri. De ce dracu am votat? Spuneți-mi și mie. De ce am votat?

Ionuț Cristache: Asta cred că se întreabă toți cei care se uită la acest spectacol politic de prost gust. Toată lumea se întreabă, de ce am votat cu PSD, sau cu PNL, sau cu USR, sau cu UDMR sau așa.

Pe lângă Nicușor Dan, și partidele parlamentare au partea lor de vină pentru criză. „S-au autodizolvat când au acceptat să se întâlnească cu Tomac”, a mai observat invitatul.

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