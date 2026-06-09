Interviul în lacrimi acordat de premierul desemnat Eugen Tomac la Antena 3 a sensibilizat mulți români. Jurnalistul Ionuț Cristache și invitatul său în emisiunea Ai Aflat! de marți, publicistul și analistul politic Ion Cristoiu, au comentat de ce discursul său a fost inadecvat, eludând adevăratele priorități.

Moderatorul emisiunii a remarcat la Eugen Tomac, în interviul acordat lui Mihai Gâdea la Antena 3, luni seară, preocuparea pentru Moldova, preocuparea pentru Ucraina și programul SAFE.

Ion Cristoiu: Am înțeles că dânsul candidase pentru funcția de premier la România. Nu mă interesează Moldova. Mă interesează prioritățile pentru România.

Cristache: Păi care e România? Preocupările sunt pentru Ucraina, Republica Moldova și contractele SAFE.

Cristoiu: Stați că omul s-a autodenunțat. A spus că au obținut aprobare pentru astea. Deci primul lui gând a fost să se ducă la Maia Sandu? Doi. Domnule, hai să fim serioși. Problema faptului în Republica Populară Moldova, ca să zic așa că e populară acum, se pot vedea televiziunile rumenești. Cele rusești, că uită marea majoritate, că sunt infinit mai bune. Ce dracu’ eu, dacă aș fi moldovean, mă uit la Gâdea? Ce să văd la Gâdea? Văd talk show cu Cătălina Porumbel? Am zis că eu, dacă aș fi moldovean nu m-aș uita. Dar ca român, mă uit la Cătălina Porumbel cu sfințenie.

În criză de idei

Cristache: Asta ar fi, pe lângă momentul ăla de jale cu ochii umeziți, ăsta mi s-a părut un al doilea moment ciudățel. Adică tu pretinzi că vrei să fii premierul unei țări. Vorbește, Dumnezeule, despre prioritățile țării pe care vrei să o conduci. Lasă vecinii, că ai timp și mâine și poimâine. Deci tu îți aranjezi un interviu să te coafeze, să te pomădeze, să ieși minunat în fața poporului. Și începi să ne povestești de minunatul popor ucrainean, moldovean, despre SAFE, despre… Zi, Dumnezeule, două, trei idei despre România.

Cristoiu: Păi n-are niciuna, domnule Cristache. N-are. Eu chiar și în interviul. l-am revăzut acum, care e mult mai bun decât al lui Gâdeaptat, dacă eu l-am făcut să o plângă, l-am pus să povestească, să fie epic, nici acolo cum greu am reușit să văd două idei despre România.

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