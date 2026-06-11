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Cum ar suna textul demisiei lui Nicușor Dan din fruntea țării, scris de Doru Bușcu: Dragă popor român…

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Jurnaliștii Doru Bușcu și Ionuț Cristache au discutat, în cadrul emisiunii Ai Aflat! de joi, despre eșecul aparent al mandatului lui Nicușor Dan până în acest moment și de necesitatea unei demisii de onoare. În caz contrar, România ar pierde timp prețios. Vizionați integral emisiunea pe Youtube

Bușcu: Și-a atins de mult nivelul de incompetență

În opinia cunoscutului jurnalist Doru Bușcu, Nicușor Dan a dat suficiente dovezi că nu este la înălțimea funcției supreme în stat. Context în care invitatul a propus o variantă de demisie ca gest de onoare față de români. Mai ales că gradul de încredere al președintelui în rândul populației a scăzut dramatic.

Eu cred că el și-a atins de mult nivelul de incompetență. El coboară acum în încredere. Suntem după 1 an și încrederea lui este, de acum 4-5 luni, în coborâre. Eu spuneam, fără nici cea mai mică intenție de a ofensa personal pe Nicușor sau pe oamenii care s-au adunat în jurul lui, cred că ne pierdem timpul dacă mai rămânem 4 ani în formula asta. Nu mă gândesc la o suspendare în sensul pedepsei politice. Mă gândesc la un gest de onoare, în care Nicușor să apară și să spună: Drag popor român, te iubesc din străfundurile ființei mele. Și ca să nu… Am constatat că stând aici în frunte, blochez locul cuiva mai competent. Fac rău. Prin urmare, am decis din marea dragoste pe care ți-o port, să plec acasă.

Nicușor Dan. Foto: Facebook

În continuare, invitatul a argumentat de ce România nu își poate permite să stea mult timp într-o stare de dezordine la vârful țării, spre deosebire de alte state mai dezvoltate.

Demisionez, să vină altcineva, faceți alegeri. Interimar Abrudean 60 de zile. Ce-aș face în locul lui, aș dizolva Parlamentul cu Burnete ca să facem cumulate alegerile prezidențiale cu alea… Să schimbăm total configurația politică, pentru că e o împotmolire generală. România nu este Belgia să stea 4 ani fără guvern. Nu este Japonia să stea 7 ani în stagflație. Nu este Marea Britanie, care a stat 5 ani. Țări cu economii care funcționează indiferent cine e la guvernare.

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