Radu Burnete spune că îl susține pe Eugen Tomac în ciuda speculațiilor că i-ar lua locul

Radu Burnete spune, într-o postare pe rețelele sociale, că îl susține pe Eugen Tomac, iar scenariile care îl privesc sunt doar simple speculații. Consilerul lui Nicușor Dan a subliniat că își dorește ca partidele fostei coaliții guvernamentale să reflecteze foarte bine la votul pe care trebuie să-l dea săptămâna viitoare în Parlament.

Într-o postare pe Facebook, consilierul prezidențial pe politici economice și sociale, despre care s-a spus că ar fi favorit să fie desemnat premier dacă Eugen Tomac nu va reuși să obțină majoritatea în Parlament, spune că nominalizarea lui Tomac „nu e o schemă” și că „țara noastră are nevoie să fie guvernată”.

„Eugen Tomac este prim-ministrul desemnat de președintele României să formeze un Guvern și să obțină o majoritate parlamentară și am toată convingerea că va reuși să o facă. Nu e o schemă. Nu este o mutare de deschidere în nu știu ce joc. Țara noastră are nevoie să fie guvernată cu puteri depline în acești ani atât de dificili”, a scris Radu Burnete, pe Facebook.

Radu Burnete, candidat natural pentru speculații

Radu Burnete mai spune că președintele Nicușor Dan a explicat în repetate rânduri că nu face jocuri și că va desema un premier cu un obiectiv cert ca acesta să obțină majoritatea și să formeze un guvern. Consilierul a adugat că proximitatea sa față de președintele României îl fac „un candidat natural pentru astfel de speculații”.