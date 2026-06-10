Prima pagină » Știri politice » Radu Burnete spune că îl susține pe Eugen Tomac în ciuda speculațiilor că i-ar lua locul

Radu Burnete spune că îl susține pe Eugen Tomac în ciuda speculațiilor că i-ar lua locul

Radu Burnete spune că îl susține pe Eugen Tomac în ciuda speculațiilor că i-ar lua locul
Galerie Foto 3
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Urmărește-ne în Discover

Radu Burnete spune, într-o postare pe rețelele sociale, că îl susține pe Eugen Tomac, iar scenariile care îl privesc sunt doar simple speculații. Consilerul lui Nicușor Dan a subliniat că își dorește ca partidele fostei coaliții guvernamentale să reflecteze foarte bine la votul pe care trebuie să-l dea săptămâna viitoare în Parlament. 

Într-o postare pe Facebook, consilierul prezidențial pe politici economice și sociale, despre care s-a spus că ar fi favorit să fie desemnat premier dacă Eugen Tomac nu va reuși să obțină majoritatea în Parlament, spune că nominalizarea lui Tomac „nu e o schemă” și că „țara noastră are nevoie să fie guvernată”.

„Eugen Tomac este prim-ministrul desemnat de președintele României să formeze un Guvern și să obțină o majoritate parlamentară și am toată convingerea că va reuși să o facă. Nu e o schemă. Nu este o mutare de deschidere în nu știu ce joc. Țara noastră are nevoie să fie guvernată cu puteri depline în acești ani atât de dificili”, a scris Radu Burnete, pe Facebook.

Radu Burnete, candidat natural pentru speculații

Radu Burnete mai spune că președintele Nicușor Dan a explicat în repetate rânduri că nu face jocuri și că va desema un premier cu un obiectiv cert ca acesta să obțină majoritatea și să formeze un guvern. Consilierul a adugat că proximitatea sa față de președintele României îl fac „un candidat natural pentru astfel de speculații”.

„Restul scenariilor care se vehiculează, inclusiv cele care mă privesc, nu sunt altceva decât speculații de presă. În ultimele săptămâni numele meu a fost vehiculat pentru tot felul de poziții guvernamentale. Este de așteptat. Presa este liberă, iar proximitatea față de Președinte mă face un candidat natural pentru astfel de speculații. Acum un an am acceptat invitația Președintelui de a face parte din echipa sa în acești ani complicați pentru țara noastră și rămân în această poziție câtă vreme mă voi bucura de încrederea sa și consider că-l pot sprijini”, a mai spus Radu Burnete.

„Să reflecteze foarte bine la votul pe care-l au de dat”

În finalul mesajului, Radu Burnete a afirmat că și-ar dori ca partidele fostei coaliții guvernamentale să reflecteze foarte bine la votul pe care-l au de dat săptămâna viitoare în Parlament. Consilierul prezidențial și-a afirmat sprijinul pentru premierul desemnat.

„Mi-aș dori ca partidele fostei coaliții guvernamentale să reflecteze foarte bine la votul pe care-l au de dat săptămâna viitoare în Parlament. Eugen Tomac și-a asumat cu temeritate o misiune foarte complicată și sper că partidele vor acționa responsabil și vor da țării un guvern stabil cel puțin până când vor reuși să coaguleze o nouă formulă politică pro-occidentală, pro-europeană, pro-americană.

De la PNRR la apărarea țării, de la rating-ul de țară la reducerea deficitului și refacerea competitivității, de la cetățenii vulnerabili la cei deznădăjduiți și asaltați cu dezinformări avem prea multe urgențe și probleme ca să rămânem blocați doar în calcule politice, importante și ele. Eugen, ai tot sprijinul meu!”, a conchis consilierul președintelui Nicușor Dan.

RECOMANDAREA AUTORULUI: 

Recomandarea video

Citește și

REACȚIE Miruță contestă independența Cabinetului Tomac meșterit de Nicușor. USR nu va susține un guvern vopsit PSD
23:24
Miruță contestă independența Cabinetului Tomac meșterit de Nicușor. USR nu va susține un guvern vopsit PSD
BREAKING NEWS Matei Păun, omul din umbră al președintelui Nicușor Dan, anunță dezastru: nu există o țară din Europa care să fie în momentul de față într-un pericol economic mai mare decât România/Downgrade-ul agențiilor de rating este cvasi-inevitabil/Nu văd lumina de la capătul tunelului
23:07
Matei Păun, omul din umbră al președintelui Nicușor Dan, anunță dezastru: nu există o țară din Europa care să fie în momentul de față într-un pericol economic mai mare decât România/Downgrade-ul agențiilor de rating este cvasi-inevitabil/Nu văd lumina de la capătul tunelului
POLITICĂ Eugen Tomac îl invită pe Ciprian Ciucu alături de el în Guvern: „Sunt dispus să fac orice compromis necesar pentru a ieși din situația în care suntem”
22:50
Eugen Tomac îl invită pe Ciprian Ciucu alături de el în Guvern: „Sunt dispus să fac orice compromis necesar pentru a ieși din situația în care suntem”
SCANDAL USR, ciuruită de CSM. Reprezentanții partidului au fost nominalizați de magistrați la categoria dușmani ai Justiției. Nicușor, basma curată
22:33
USR, ciuruită de CSM. Reprezentanții partidului au fost nominalizați de magistrați la categoria dușmani ai Justiției. Nicușor, basma curată
FLASH NEWS Rezumatul zilei 3 de negocieri, în varianta lui Tomac: „Sunt deschis şi hotărât să merg mai departe”
21:39
Rezumatul zilei 3 de negocieri, în varianta lui Tomac: „Sunt deschis şi hotărât să merg mai departe”
POLITICĂ Primul atac explicit și fără echivoc al PNL la Nicușor Dan. Alexandru Muraru: Guvernul Tomac, o struțo-cămilă pesedisto-tehnocrată 
21:20
Primul atac explicit și fără echivoc al PNL la Nicușor Dan. Alexandru Muraru: Guvernul Tomac, o struțo-cămilă pesedisto-tehnocrată 
Mediafax
Ce se va întâmpla cu prețul carburanților în România de la sfârșitul lunii?!
Digi24
Reacția furioasă a lui Grindeanu după acuzațiile lui Ciucu: Se poate şi fără voi la guvernare. Plecaţi toți acasă!
Cancan.ro
Simona Halep și ,,Regele mezelurilor'', escapadă romantică la Mykonos. Fosta campioană și milionarul nu se mai ascund! Nu le stă rău deloc!
Prosport.ro
FOTO. A apărut într-un costum de baie neobișnuit și a fost făcută praf!
Adevarul
Ludovic Orban acuză o complicitate între Nicușor Dan și PSD: Social democrații făceau lobby pentru Tomac înainte de desemnarea oficială
Mediafax
Favorit SĂ-I IA LOCUL lui EUGEN TOMAC, primele declarații: ”Țara are nevoie să fie guvernată!”
Click
Dan Negru, dezamăgit de vacanța din Cipru: „Nu aș recomanda!” Ce spune însă despre Grecia?
Digi24
Trei familii de români, în violențele dezlănțuite în Belfast. Reacția MAE
Cancan.ro
Cresc pensiile cu 1.000 lei, de la 1 ianuarie 2027, pentru toți acești pensionari români. Cine se încadrează
Ce se întâmplă doctore
Prof. dr. Vlad Ciurea avertizează asupra alimentului care poate deveni periculos pe caniculă. „Creierului nu îi place”
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Promotor.ro
Dacia Striker, în probe pe străzile din București. Cum au reacționat oamenii când au văzut cel mai nou model Dacia
Descopera.ro
Unde a fost cea mai mare piață de sclavi din istoria omenirii?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. – Măi Bulă, soțul meu se întoarce într–o oră!
Descopera.ro
Un telescop de buzunar cu raze X ar putea descifra chimia ascunsă a Lunii
Trezirea lui Nicușor? Viorel Cataramă: „Președintele Dan începe să conștientizeze greșelile pe care le face în mandatul său”
23:30
Trezirea lui Nicușor? Viorel Cataramă: „Președintele Dan începe să conștientizeze greșelile pe care le face în mandatul său”
INEDIT Psihologii spun că persoanele care mângâie pisicile au aceste trăsături de personalitate
23:10
Psihologii spun că persoanele care mângâie pisicile au aceste trăsături de personalitate
REFERENDUM Elvețienii sunt chemați duminică la urne pentru a decide dacă vor să închidă țara pentru imigranți
23:00
Elvețienii sunt chemați duminică la urne pentru a decide dacă vor să închidă țara pentru imigranți
ACTUALITATE Nicușor Dan vs Ilie Bolojan. Viorel Cataramă: „Asistăm la un război evident între Palatul Cotroceni și Palatul Victoria”
23:00
Nicușor Dan vs Ilie Bolojan. Viorel Cataramă: „Asistăm la un război evident între Palatul Cotroceni și Palatul Victoria”
REACȚIE Nazare, noi precizari legate de dosarul Pfizer: „Am avertizat că dozele cumpărate în exces pot genera costuri mari pentru România”
22:43
Nazare, noi precizari legate de dosarul Pfizer: „Am avertizat că dozele cumpărate în exces pot genera costuri mari pentru România”
ACTUALITATE Tehnocrat, fără proiect de țară. Viorel Cataramă: „Eugen Tomac trebuia să vină în primul rând cu programul de guvernare”
22:30
Tehnocrat, fără proiect de țară. Viorel Cataramă: „Eugen Tomac trebuia să vină în primul rând cu programul de guvernare”

Cele mai noi

Trimite acest link pe