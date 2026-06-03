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Cum s-a ajuns la criza politică din România? Doru Bușcu: „Nicușor Dan a fost complice”

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Invitatul lui Ionuț Cristache în emisiunea Ai Aflat!, jurnalistul Doru Bușcu, a creionat un tablou al cauzelor care au generat criza politică de proporții. În epicentrul ei se află președintele Nicușor Dan.

Deși admite că este vorba de o criză politică mai veche, din care acum vedem doar punctul culminant, redactorul-șef Cațavencii atrage atenția că, și dacă a moștenit „o țară în avarie”, actuala putere nu a dovedit că are un plan, un management de criză. Practic, economia a fost sacrificată de guvernul Bolojan degeaba.

Economia a fost omorâtă degeaba

„Întâi de toate că țara pe care o moștenit-o Nicușor, chiar și contabilul irațional Bolojan,a fost o țară în avarie. O țară distrusă financiar de guvernările succesive, de această coaliție pro-europeană sau semi-europeană cu PNL– PSD. În momentul în care ei au ajuns acolo, sigur că li s-a părut, la sugestia forurilor externe, că cel mai bine e să tai și să omori economia. Ceea ce au și făcut fără să obțină un feedback, un semn elementar de însănătoșire, deprimând practic tot sectorul privat și îngustând orizontul de revenire al României. Da, au moștenit asta, a afirmat Doru Bușcu în studioul Gândul.

A avut un an la dispoziție, iar în anul ăsta nu a dat niciun semn că există un plan

Doru Bușcu: Nicușor a fost complice la tot aranjamentul politic care a dus la această criză agravată. Dar a avut un an la dispoziție, iar în anul ăsta nu a dat niciun semn de normalitate că chiar există un plan, că chiar are un plan. Pe care l-a enunțat în campanie, adică a spus că are un plan. După care ne amintim că atunci când a venit a spus, de fapt, că nu avem niciun plan. Și dacă dvs. aveți vreo idee, vă rog să ne-o spuneți. Spuneam, într-un moment de exasperare care a devenit aproape permanent, că e un an în care și-a arătat limitele. Iar limitele alea sună ca o condamnare pentru viitorul politic.

Clasa politică ar trebui să ia o decizie

Doru Bușcu: Și ar trebui tehnic clasa politică să ia o decizie, inclusiv cu președintele Nicușor. Nu mai are rost să mai mergem așa. Hai să mai tragem o dată și să organizăm rațional niște alegeri în care să punem pe altceva în fruntea statului. Că urmează 4 ani în care e previzibil ce o să se întâmple. Economia merge rău. Criza politică pe care a lăsat-o să se petreacă Nicușor duce în continuare economia în jos. Nu se naște niciun guvern deocamdată, sau cel puțin nu există o perspectivă de un guvern stabil. Și atunci ce să facem cu echipa pierzătoare? Nu trebuie băgată echipa câștigătoare în teren?

Ionuț Cristache: Echipa câștigătoare suportă și o altă întrebare. E Nicușor Dan conștient de limitele lui? Pentru că soluția pe care el o propune la criza actuală, Tomac, pare desprinsă dintr-o brosură de… Dacă era conștient, făcea un gest. Cum să vii cu Tomac să repari tot angrenajul ăsta? 

Doru Bușcu: Din dramaturgia lui Corneille și Racine.

Vizionați integral emisiunea:

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