Invitat în emisiunea Ai Aflat! cu Ionuț Cristache, jurnalistul Doru Bușcu a creionat principalele scenarii care se prefigurează pe fondul crizei politice. Întârzierea desemnării unui premier de către Nicușor Dan are ramificații mai adânci, care ar putea duce și la teama sa personală de alegeri anticipate.

Chestionat de moderatorul emisiunii dacă nu cumva șeful statului se îndreaptă către un guvern de sacrificiu care să fie condus de consilierul de stat Eugen Tomac, redactorul-șef Cațavencii a observat că nu aceasta este miza reală a tergiversării lui Nicușor Dan.

Șeful statului ar putea forța mâna dacă pică guvernul Tomac la votul în Parlament

Doru Bușcu: Ce sacrifică el? Pierdem timp. Sacrificul este sacrificiul economiei, al companiilor, orice întârziere.

Ionuț Cristache: Ce încercam eu să zic e altceva. Dacă are un nume care în mod uzual nu ar trece de votul nimănui și îl aruncă la înaintare pe Tomac, ca să pice, și a doua propunere cumva să forțeze mâna partidelor.

Doru Bușcu: Dar nu forțează. A doua propunere nu poate să forțeze.

Ionuț Cristache: Păi nu, să-i amenințe cu anticipatele.

Doru Bușcu: Dacă pică un guvern în Parlament și dacă pică și al doilea, atunci președintele poate, dacă vrea el… Dar poate nu vrea.

Ionuț Cristache: Păi nu, dacă propune un nume într-atât de inacceptabil a doua oară, cu formula asta le forțează mâna.

Doru Bușcu: Da, dar Tomac dacă nu face majoritate, nu se pune a doua. Nu este prima dată asta. Este o primă dată dacă face o majoritate și ajunge în Parlament. Dar el poate nu face o majoritate și spune, nu mai merg.

Nicușor Dan poate fi suspendat dacă câștigă suveraniștii alegeri anticipate

Ionuț Cristache: Eu îți propuneam scenariul în care face, ajunge în Parlament și pică la vot, se creează precedentul. Vine Nicușor Dan cu o propunere, nu știu, Kovesi premier, total inacceptabilă pentru PSD. Zice, dacă n-o votați declanșez anticipatele.

Doru Bușcu: PSD poate foarte bine și celelalte partide pot foarte bine să o prăbușească (n.r. – propunerea lui Tomac ca premier). Pentru că Nicușor nu vrea alegeri anticipate. Poate fi suspendat dacă câștigă suveraniștii. Care îl pot suspenda în Parlament și apoi nu se știe, că poate veni demisia dacă lucrurile… Dacă ies în stradă sindicate, dacă scade și mai mult nivelul de trai, dacă crește inflația și mai tare. Păi de ce să mai jucăm cu ăștia? O să-și spună omul simplu când se duce la vot. Cu ăilalți, cu profetul.

