Matei Păun, strategul președintelui Nicușor Dan, îl amenință direct pe Ilie Bolojan: „anticipatele de regulă aduc multe surprize, în special celor care și le doresc”. Nici partidele nu au scăpat de amenințări

Matei Păun, strategul președintelui Nicușor Dan, a subliniat într-un dialog cu jurnalistul Cătălin Striblea că anticipatele rămân o variantă luată în calcul la Palatul Cotroceni, dacă blocajul politic nu va fi depășit și partidele nu-l vor vota pe Eugen Tomac.

În plină criză politică, unul dintre cei mai discreți oameni ai președinttelui Nicușor Dan a făcut un pas în față și a abordat frontal criza politică. Ori guvern tehnocrat, ori anticipate, acesta pare să fie mesajul public transmis de Matei Păun.

Matei Păun: Probabil că, mai devreme sau mai târziu, vom ajunge la anticipate!

Probabil că există un context în care o astfel de decizie să se ia în considerare. E o variantă, nu spun că e o varianta iminentă, că e prima opțiune!

Dar dacă sistemul politic continuă să fie blocat la nesfârșit trebuie să fie un exit!

„Anticipatele, de regulă, aduc multe surprize, în special celor care și le doresc”

Matei Păun nu s-a ferit de cuvinte. L-a luat la țintă directă pe Ilie Bolojan și l-a avertizat pe premierul demis să aibă grijă ce-și dorește, că s-ar putea să nu iasă bine din alegeri anticipate.

Matei Păun: Eu nu sunt convins că nici domnul Bolojan (n.r. – nu își dorește anticipate), cu toate că în public… dar anticipatele, de regulă, aduc multe surprize, în special celor care și le doresc. Asta ne arată istoria peste tot!

Omul președintelui a invitat partidele să reflecteze la această posibilitate și să ia în calcul determinarea lui Nicușor Dan, care nu va ezita să declanșeze anticipate dacă nu va avea altă soluție.

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