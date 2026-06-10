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Grindeanu, atac la PNL: „În 7 ani ați dat 4 prim-miniștri – fără să aveți vreun merit electoral”/Pe Bolojan îl numește „Ayatollahul Încruntat”

Grindeanu, atac la PNL:
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Președintele PSD, Sorin Grindeanu, a lansat un atac dur la adresa PNL. Liderul social-democrat acuză faptul că liberalii au dat primei scene politice 4 prim-miniștri în 7 ani, deși scorurile electorale nu îi îndreptățeau în acest sens.
Odată cu retragerea susținerii față de Guvernul Bolojan, social-democrații au lansat continuu atacuri la adresa liberalilor. Sunt chiar foștii colegi în coaliția de guvernare.

PNL, „o mascaradă continuă”

Miercuri, liderul PSD, Sorin Grindeanu, a postat pe contul său de socializare un mesaj dur. Acesta acuză guvernul demis Bolojan că i-a concediat unii membri. Mai mult, că acesta face să prolifere mesaje anti-PSD, în care vede „o mascaradă” .
Românii, firmele cu capital românesc și întreaga economie au nevoie de un partener de discuții credibil: de un Guvern nou, care să ia rapid decizii.
Aș fi dorit să văd o reală dezbatere despre ce măsuri are de luat noul Cabinet pentru a crește puterea de cumpărare a românilor, pentru reluarea investițiilor, care au un rol vital în menținerea locurilor de muncă. Și despre planul pentru reducerea fiscalității prea mari în cazul românilor cu venituri mici și medii.
Din păcate, din 5 mai, data în care unii au fost concediați de Parlament și trimiși acasă, asistăm la o mascaradă continuă, cu același mesaj anti-PSD.

PNL, acuzat că „împroașcă cu venin oameni absolut decenți”

Politicianul mai acuză „un joc ridicol” al liberalilor, „un balet al unor minți înguste, cu viziuni strâmbe despre economie și viitorul României”. Grindeanu conchide că guvernarea va merge și fără PNL, în ciuda semnalelor de alarmă date de membrii acestuia.

Un joc ridicol al unora care, șapte ani la rând, au stat la putere fără să câștige nici măcar un rând de alegeri. Fie băgați pe gâtul românilor de Iohannis, fie „prin ei înșiși”, dar cu voturile PSD.
Un balet al unor minți înguste, cu viziuni strâmbe despre economie și viitorul României, care sfidează logica zilnic: ei pleacă în opoziție, dar – în realitate – sunt tot mai bine înșurubați la putere.
Lor le transmit: se poate și fără voi! De la președintele Senatului și până la ultimul reprezentant, toți plecați acasă!
În 7 ani ați dat 4 prim-miniștri – fără să aveți vreun merit electoral.
Sunteți mânați de orgolii, creați doar blocaje și găsiți pretexte. Acum împroșcați cu venin oameni absolut decenți și cu o reputație profesională ireproșabilă. Care au acceptat să încerce să repare ceva din dezastrul lăsat de Ayatollahul Încruntat al vostru.
Uitați mereu esențialul. La final de zi, it’s the economy…!

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