Invitatul lui Ionuț Cristache în emisiunea Ai Aflat!, jurnalistul Răzvan Dumitrescu a făcut o analiză lucidă a crizei politice actuale. Plecând de la premisa că în politică mu există coincidență, cunoscutul realizator de televiziune, plecat recent de la Antena 3, a explicat care sunt principalele scenarii din spatele desemnării ca premier, de către președintele țării, a lui Eugen Tomac.

Ionuț Cristache: Crezi că este pură coincidență faptul că omul lui Băsescu, Eugen Tomac, se lipește de un al doilea președinte și ajunge, după o criză politică fără precedent, și anume anularea alegerilor, după înscăunarea unui președinte, pulbere la nivel de credibilitate azi, ajunge să fie nominalizat premier?

Răzvan Dumitrescu: Știi ce scrie la manual? Că în politică nu există coincidență.

Ionuț Cristache: Și atunci ce trăim zilele astea, Răzvan?

„Trăim o morișcă/Văd lucruri care s-au mai întâmplat ”

Răzvan Dumitrescu: Trăim o morișcă. Deja văd lucruri care s-au mai întâmplat. Cioloș, când a apărut de l-au votat toți, guvernul tehnocrat, și-a făcut prăpăd guvernul zero, de ce l-or fi votat toți? Că puteau să nu voteze.

Ionuț Cristache: Crezi că Tomac e noul Cioloș?

Răzvan Dumitrescu: Cred că domnul Tomac e din mai multe motive acolo. 1. Dacă ia voturi, nu poți să spui că e guvern minoritar. Guvern minoritar e cel care rămâne fără sprijin. În momentul în care e investit, are o majoritate de 233. Deci nu e minoritar în momentul ăla. Poate să devină minoritar pe parcurs. 2. Aici, din punctul meu de vedere, sunt 3 variante. Ori e guvern tehnocrat, ori e guvern politic, ori e guvern prezidențial. Sunt cele 3 variante, a patra eu nu văd care ar fi. O să ne lămurim în funcție de cine votează și cine nu votează. Și eventual de anumită componentă a guvernului. Mie mi se pare foarte clar că domnul Nicușor Dan e conștient de faptul că el e președinte printr-o conjunctură. Conjunctura a însemnat anularea alegerilor și, atenție, anul electoral în care s-au suprapus parlamentarele cu prezidențialele. Nu se va întâmpla așa când va trebui să dea piept cu electoratul data viitoare.

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