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Răzvan Dumitrescu, profesiune de credință: Am intrat în presă ca să pun cele 6 întrebări

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Despărțirea mediatică a anului este cea dintre realizatorul Răzvan Dumitrescu și Antena 3. Invitat în emisiunea Ai Aflat! moderată de Ionuț Cristache, cunoscutul jurnalist a refăcut traseul său spectaculos în presă, începând cu glorioșii ani 90, când se făcea presă adevărată.

Răzvan Dumitrescu a explicat momentul pentru care face o pauză după 16 ani la Antena 3 (detalii AICI). Faimosul jurnalist a dezvăluit câteva momente care i-au marcat cariera de 36 de ani. 

Ionuț Cristache: Ca pilitura după fier, ți-ar fi fost comod, ți-ar fi fost simplu.

Răzvan Dumitrescu: Nu am intrat în presă decât ca să pun cele 6 întrebări. Până și în Statele Unite, când am fost pe acolo și ne-au arătat ce înseamnă jurnalist de investigație, se întâmpla până la 1999. Deci erau obligatorii astea 6 întrebări. Noi așa am primit presa, așa am luat-o, așa sunt manualele. Le schimbăm și pe alea acum? Ok, eu nu le schimb la vârsta asta, la 61 de ani. Să-mi schimb eu comportamentul?

Articolul care l-a făcut mândru pe cunoscutul jurnalist

Ionuț Cristache: Cum ai navigat prin apele astea învolburate?

Răzvan Dumitrescu: Uite, îți dau un exemplu. Dacă te mai lua cu comparația cu presa din anii 90, am lucrat la ZigZag multă vreme. Era o publicație săptămânală celebră în anii 90. Ca și Express, ca și Express Magazin. La ZigZag în 92, articolul care a făcut mare vâlvă și de care sunt mândru, a fost pe prima pagină, după alegerile cu CDR și, mă rog, PDSR-ul respectiv, câștigate de Ion Iliescu, prima oară când a încercat Emil Constantinescu să candideze, au luat doar 20 ceva la sută Deci ne-am găsit cu echipa ZigZag, eu, Daniel Stănică, Horatiu Firică, fotoreporter, la 1 noaptea, într-o zona unei școli din Drumul Taberei, la ghena de Gunoi, buletine de vot incendiate. Dar nu erau buletine de vot incendiate nefolosite. Erau ștampilate cu ștampila secției de control și se mai vedea că era și ștampilă votat pe unele care n-au ars integral. Alea au fost pe prima pagină la ZigZag. S-a întâmplat în București. Întrebare. Dacă în București s-a întâmplat, s-o mai fi întâmplat și pe alte părți?

Vizionați integral emisiunea:

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