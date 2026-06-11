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Răzvan Dumitrescu, intransigent după anunțul Bulgariei că sistează ajutorul pentru Ucraina. „Acest război poate deveni un mod de viață”

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Anunțul premierului bulgar Rumen Radev că Bulgaria va sista ajutorul acordat Ucrainei are ecou și în România. Jurnalistul Răzvan Dumitrescu, invitatul lui Ionuț Cristache în emisiunea Ai Aflat!, atrage atenția că războiul din Ucraina nu va fi soluționat pe cale militară și că ar putea deveni unul perpetuu, așa cum se întâmplă în Orientul Mijlociu.

Jurnalistul Răzan Dumitrescu a atras atenția că, în opinia sa, criza unei societăți este mai importantă decât criza politică, și a dat ca exemplu Bulgaria. În țara vecină, deși instabilitatea politică durează de ani de zile, prevalează stabilitatea economică, spre deosebire de România.

Tehnologia permite un război pe termen lung

Invitatul a mai invocat un exemplu care i se pare interesant, și anume că premierul bulgar a anunțat ieri că țara sa nu va mai sprijini Ucraina. „Le-am dat deja suficient, principala noastră prioritate sunt cetățenii bulgari“, a afirmat premierul Rumen Radev.

Noi vorbim de stabilitate. Stabilitatea lor (n.r. – a politicienilor români) pe funcții? Că stabilitatea țării nu poate fi vorba, dacă te uiți la parametrii economici. Războiul din Ucraina nu se va termina militar. Pentru că am văzut că nici o parte, nici cealaltă, nu au creșteri spectaculoase pe front concret. E un război de uzură, desfășurat cu drone, în care tancurile și orice mașină mor instantaneu. Nu pot trece pe acolo. În momentul de față, tehnologia permite ca această chestiune să coexiste a la longue.

Când războiul devine mod de viață

Răzvan Dumitrescu a mai observat că războiul ruso-ucrainean riscă să preia modelul din Orientul Mijlociu, unde acesta a devenit un mod de viață care are la bază un mod de business.

Mie mi-e teamă să nu devină mod de viață. Că dacă devine mod de viață, devine și un mod de business. Și dacă devine mod de business, business-ul căruia îi merge bine nu-i va conveni să se facă piață. Uită-te la Orientul Mijlociu, unde războiul e un mod de viață de zeci de ani. Dacă cineva crede că după ce generații întregi au fost obișnuite cu modul ăsta de viață, vii tu așa și faci pace, te înșeli amarnic. Pentru că modul de viață presupune relații economice de un anumit tip care depind fix de războiul ăla. Mie de-asta mi-e teamă în Europa, ca războiul ăsta să nu devină mod de viață. 

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