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One Sculpture Park aduce sculptura contemporană românească în spațiul public din Floreasca

One Sculpture Park aduce sculptura contemporană românească în spațiul public din Floreasca
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• Inițiativa este susținută de One United Properties, iar lucrările expuse în piațeta publică de la One Floreasca City vor putea fi admirate timp de un an
• Parcul de sculptură contemporană face parte din Romanian Art Week 2026 și este inițiat de Asociația Transform București și Jecza Foundation

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One United Properties (BVB: ONE), principalul investitor și dezvoltator imobiliar de proiecte sustenabile rezidențiale, de birouri și mixte de ultimă generație din România, a găzduit duminică, 18 octombrie, lansarea One Sculpture Park, o expoziție de sculptură contemporană în aer liber, amplasată în piațeta publică din cadrul dezvoltării One Floreasca City. Inițiativa are ca scop apropierea publicului de arta contemporană, iar cele 12 lucrări vor putea fi admirate timp de un an. Accesul publicului este gratuit.

One Scultpure Park reunește 12 lucrări de mari dimensiuni semnate de artiști români, printre care Peter Jecza, Bogdan Rață, Șerban Ionescu, Liliana Mercioiu Popa, Cosmin Moldovan, Bianca Man și Gheorghe Mureșan. Lucrările sunt ampalsate în spațiile publice de la One Floreasca City (Calea Floreasca 165), pe alei și în piațetă, acolo unde locuitorii și trecătorii le pot întâlni în mod firesc. Demersul se înscrie în linia evenimentelor Romanian Art Week 2026 și este inițiat de Asociația Transform București și Jecza Foundation.

La evenimentul de lansare au participat curatorul acestei selecții de sculptură contemporană, Andrei Jecza, o parte dintre artiști, reprezentanți ai One United Properties și ai Romanian Art Week 2026, precum și pasionați și iubitori de artă. Timp de un an, aceste lucrări vor putea fi admirate de oricine trece prin cartierul Floreasca, iar povestea fiecărei lucrări poate fi citită pe pagina special creată pentru această inițiativă: https://www.one.ro/en/one-sculpture-park/. One United Properties își propune ca acest demers să fie unul de durată, iar lucrările expuse să fie reînnoite în fiecare an.

„Atunci când construim un cartier, construim de fapt felul în care va arăta viața locuitorilor săi zi de zi. Iar clădirile sunt doar o parte din această poveste. Ele sunt completate de ceea ce se întâmplă în spațiul dintre ele, fie că este vorba despre un eveniment, o galerie, un loc de întâlnire cu prietenii. Credem că arta adusă în spațiul public are tocmai acest rol, de a aduce oamenii împreună, iar ea se adresează tuturor, nu doar celor care merg într-un muzeu. Ne bucurăm că putem să sprijinim o astfel de inițiativă și că Bucureștiul are, de astăzi, un loc în care sculptura contemporană poate fi văzută zilnic. One Sculpture Park nu este un proiect punctual, ci un parcurs de artă pe care ne dorim să-l perpetuăm an după an”, a declarat Victor Căpitanu, cofondator și co-CEO One United Properties.

One Sculpture Park continuă o direcție pe care ONE a început-o de mai mulți ani. În cadrul dezvoltării One Herăstrău Park, compania a comandat artistului spaniol Jull o sculptură de mari dimensiuni, amplasată chiar în mijlocul ansamblului: o mână care protejează globul pământesc, gândită de artist ca simbol al echilibrului dintre om și lumea din jurul său. Iar la parterul ansamblului rezidențial One Herăstrău Vista funcționează galeria Jecza & Olaru, dedicată artei contemporane și designului de colecție, un spațiu care aduce scena de artă contemporană în viața de zi cu zi a unui cartier rezidențial.

Articol susținut de One United Properties

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