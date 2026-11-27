Returnarea ambalajelor de băuturi prin Sistemul de Garanție-Returnare (SGR) a devenit o un obicei pentru majoritatea românilor. Potrivit datelor unui sondaj CURS, realizat în octombrie 2026 la comanda revistei Ecologic, aproximativ 75% dintre români declară că returnează ambalajele cel puțin o dată pe lună, iar 42% fac acest lucru săptămânal sau mai des. Cercetarea a fost realizată pe un eșantion național de 1.400 de persoane adulte.

La trei ani de la lansarea Sistemului de Garanție-Returnare în România, rezultatele CURS arată că pentru o parte importantă a românilor, interacțiunea cu SGR nu este una ocazională. Sistemul a devenit o componentă relevantă pentru comportamentul românilor și este deja integrat în viața de zi cu zi pentru o parte importantă a populației. Această regularitate este relevantă pentru un mecanism care urmărește recuperarea ambalajelor de băuturi după consum și direcționarea materialelor către reciclare.

Majoritatea dintre utilizatori returnează ambalajele în cadrul deplasărilor obișnuite

Modul în care consumatorii își organizează returnarea oferă o explicație concretă pentru integrarea acestei activități în rutina personală. În ansamblu, rezultatele CURS arată că returnarea ambalajelor a devenit o activitate familiară pentru majoritatea utilizatorilor SGR, fiind asociată în special cumpărăturilor și altor deplasări obișnuite

Pentru 47% dintre respondenți, returnarea face parte complet sau în mare măsură din rutina lor. Cel mai frecvent, returnarea este integrată în activitățile curente: 43% returnează ambalajele atunci când merg la cumpărături, iar 16% le returnează în drum spre serviciu, școală sau alte activități.

Această integrare practică reprezintă un rezultat relevant pentru consolidarea mecanismului, întrucât funcționarea sa depinde de repetarea gestului de returnare și de participarea constantă a consumatorilor. Legătura cu mersul la cumpărături este relevantă și pentru funcționarea mecanismului. Punctele de returnare organizate de comercianți reprezintă o componentă importantă a sistemului administrat de RetuRO, facilitând interacțiunea consumatorilor cu infrastructura de colectare.

În România, SGR este administrat de RetuRO și funcționează prin colaborarea dintre producătorii de băuturi, comercianți și consumatori. În cadrul acestui mecanism, fiecare ambalaj returnat intră într-un circuit organizat de colectare separată și gestionare a materialelor recuperate, care sunt direcționate spre reciclare.

Participarea repetată a consumatorilor reprezintă astfel o componentă importantă a funcționării sistemului, alături de infrastructura și activitățile operaționale necesare.

De la lansarea Sistemului de Garanție-Returnare și până la finalul lunii octombrie 2026, potrivit datelor publicate de RetuRO, au fost colectate peste 13 miliarde de ambalaje SGR, iar peste 950.000 de tone de materiale – PET, aluminiu, sticlă – au fost trimise la reciclare.