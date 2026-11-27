București, noiembrie 2026 – Modoral Brands Inc., companie operațională a Reynolds American Inc., parte a Grupului BAT, a primit autorizarea Administrației pentru Alimente și Medicamente din SUA (FDA) pentru comercializarea în Statele Unite a unei selecții de produse VELO* din categoria pliculețelor cu nicotină (produse moderne cu nicotină pentru uz oral).

Potrivit comunicării publice a FDA** pe această temă, evaluarea a constatat că cele 24 de produse VELO recent autorizate în SUA conțin niveluri mai scăzute de constituenți nocivi și potențial nocivi (HPHC) comparativ cu țigaretele și produsele din tutun fără fum. În cazul multora dintre acești constituenți, nivelurile identificate în noile produse au fost prea scăzute pentru a putea fi cuantificate

„Decizia FDA reprezintă o recunoaștere importantă a rolului pe care știința și dovezile solide îl pot avea în modelarea viitorului categoriei produselor cu nicotină. Este, de asemenea, un nou exemplu relevant, la nivel internațional, despre modul în care inovația poate oferi fumătorilor adulți alternative la fumat. În România, BAT pune la dispoziția consumatorilor adulți toate cele trei categorii de produse cu profil de risc redus, inclusiv VELO, produsul nostru din categoria pliculețelor cu nicotină pentru uz oral. Credem că progresul real necesită investiții continue în știință și inovație, alături de un cadru de reglementare care să diferențieze profilul de risc al produsele pe baza dovezilor și să sprijine alegerile informate ale consumatorilor adulți”, a declarat Angelo Palladino, Director de Marketing al Ariei Europa de Sud-Est, BAT.

Înainte ca orice produs nou din tutun să poată fi comercializat legal în Statele Unite, acesta trebuie să treacă printr-un proces riguros de evaluare științifică, în cadrul căruia FDA analizează riscurile și beneficiile pentru populația Statelor Unite în ansamblu. Evaluarea analizează inclusiv dacă produsul ar putea aduce beneficii adulților cu vârsta de cel puțin 21 de ani care utilizează în prezent produse din tutun, prin trecerea completă la un produs cu profil de risc redus, luând totodată în considerare cu atenție riscurile pentru tineri și pentru persoanele care nu utilizează produse din tutun. Autorizarea pentru comercializare este acordată numai atunci când dovezile demonstrează că beneficiile produsului pentru sănătatea publică depășesc riscurile asociate acestuia.

Portofoliul multicategorie al BAT este disponibil și în România și include VELO, produsul modern pentru uz oral din categoria pliculețelor cu nicotină, cu profil de risc redus. Pentru adulții care continuă să consume nicotină, alternativele cu profil de risc redus, precum pliculețele cu nicotină comercializate în mod responsabil, extind opțiunile disponibile consumatorilor adulți care continuă să fumeze și își doresc să facă tranziția de la țigaretele tradiționale către produse alternative.

În același timp, continuarea tendinței de scădere a incidenței fumatului va depinde și de disponibilitatea alternativelor inovatoare pentru fumătorii adulți. Pe măsură ce BAT își continuă transformarea către un business predominant axat pe produse fără fum care nu implică arderea tutunului, compania consideră că inovația trebuie susținută de cadre de reglementare bazate pe dovezi, completate de practici responsabile de marketing și de măsuri eficiente de informare și control pentru prevenirea accesului minorilor la produsele cu nicotină. În același timp, este important ca fumătorii adulți care altfel ar continua să fumeze să aibă acces la informații corecte despre alternativele fără fum, cu profil de risc redus.

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*(18+) Acest produs conține nicotină. Nicotina generează un grad ridicat de dependență.

** https://www.fda.gov/tobacco-products/ctp-newsroom/fda-authorizes-marketing-24-velo-nicotine-pouches

Articol sustinut de BAT.