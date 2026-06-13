Celebrul muzician israelian, Asaf Avidan, ar fi primit cetățenie română. Ce a declarat acesta în timpul concertului din România

Cunoscutul artist israelian, Asaf Avidan, ar fi primit cetățenie română, transmit surse Antena 3. Artistul a depus solicitare, în urmă cu mai mult timp, deoarece bunicii săi s-au născut în țara noastră.

Asaf Avidan, 46 de ani, unul dintre muzicieni internaționali foarte îndrăgiți de către publicul din România, ar fi obținut cetățenie română. Acesta a declarat în timpul concertului care a avut loc în țara noastră, pe 17 mai, că așteaptă de mai mulți ani un răspuns din partea autorităților române.

„Încerc de câțiva ani să obțin cetățenia, dar birocrația voastră se mișcă mai greu”, a afirmat artistul pe scena de la Arenele Romane în fața miilor de fani.

Asaf Avidan, scutit de examenele în limba română

Autoritatea Națională pentru Cetățenie ar fi aprobat, în urmă cu câteva zile, cererea artistului israelian Asaf Avidan.

Muzicianul ar fi primit cetățenie română în baza prevederilor legale care se aplică descendenților foștilor cetățeni români. Astfel, Avidan nu ar fi fost obligat să dea examenele de limbă română și cultură generală.

Artistul mai are un singur pas până să devină român cu acte-n regulă

Pentru a deveni oficial cetățean român, Asaf Avidan ar mai trebui doar să depună jurământului de credință.

Reprezentanții Autorității Naționale pentru Cetățenie i-ar fi transmis decizia în urmă cu 20-30 de zile și ar urma ca data să fie stabilitată de comun acord cu artistul, având în vedere că listele de programări sunt făcute pe tot anul.

Muzicianul israelian Asaf Avidan are obligația legală să depună jurământul într-un termen de maximum un an de la emiterea ordinului.

Asaf Avidan a susținut primul concert în România în 2014

Asaf Avidan s-a născut în 1980 la Ierusalim, într-o familie cu origini românești. A debutat ca muzician în 2006, cu trupa Asaf Avidan & the Mojos.

Succesul internațional a venit doi ani mai târziu, în 2008, cu albumul „The Reckoning”, care a obținut discul de aur în Israel și l-a ajutat pe Asaf Avidan să se facă cunoscut și în plan european.

Piesa „One Day / Reckoning Song”,a devenit un hit în mai multe țări europene, inclusiv în România, și i-a adus artistului o notorietatea.

Trupa fondată de Asaf Avidan s-a destrămat, însă el și-a continuat cariera solo și a continuat să lanseze albume, care i-au consolidat statutul de muzician autentic.

Deși primul său hit a fost o piesă pop, difuzată foarte des de radiourile din Europa, de-a lungul carierei Asaf Avidan a demonstrat că este un artist complex, cu o profunzime aparte.

Asaf Avidan a venit pentru prima dată în România în 2014, iar de atunci a continuat să susțină concerte în țara noastră.

Avidan se remarcă prin vocea inconfundabilă, într-un registru înalt, care exprimă vulnerabilitate și revoltă cu o sensibilitate rar întâlnită la muzicienii din zona mainstream.

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