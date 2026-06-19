Tay Keith a fost găsit mort în casă. Producătorul lui Drake și Travis Scott avea 29 de ani

Tay Keith a fost găsit fără viață în apartamentul său din Nashville. Producătorul lui Drake și Travis Scott avea doar 29 de ani.

Producătorul american de hip-hop nominalizat la premiile Grammy Tay Keith, care a colaborat cu artiști precum Beyonce, Drake, Travis Scott și Future, a fost găsit mort în casă, informează BBC.

Artistul în vârstă de 29 de ani, care s-a aflat în spatele unor piese de succes precum „Sicko Mode” a rapperului Travis Scott și „Nonstop” a lui Drake, a fost descoperit fără suflare în apartamentul său din Nashville, Tennessee, în timpul unei „verificări de rutină” a oamenilor legii.

Keith, pe numele său real Brytavious Chambers, a colaborat, totodată, cu staruri precum Eminem, Cardi B, Megan Thee Stallion, J Cole și 21 Savage.

Cauza decesului rămâne neclasificată până la primirea rezultatelor autopsiei lui Tay Keith, transmit anchetatorii.

Keith a fost nominalizat la un premiu Grammy pentru cea mai bună piesă rap, „Sicko Mode”, care a dominat topurile americane.

Producătorul a fost nominalizat din nou în 2024 pentru piesa „Rich Flex” a lui Drake și 21 Savage.

A lucrat cu artiști de renume, precum Beyonce și Travis Scott

Tay Keith a lucrat la albumul din 2024 al lui Megan Thee Stallion, „Megan”, la single-ul lui Jack Harlow „Just Us”, alături de Doja Cat și la single-ul lui Travis Scott „4×4”.

Mai mult, artistul a lucrart la piese precum „Before I Let Go” a lui Beyoncé, „Look Alive” a lui BlocBoy JB şi la „Pound Town” din 2023 a lui Sexyy Red.

Alături de managerul său, Cambrian Strong, producătorul Keith a creat casa de discuri Dramatized Music Group, cu sediul în Memphis.

Cei doi artiști au fost incluși pe lista „30 Under 30 Music” a revistei Forbes în 2024. De asemenea, revista Billboard l-a desemnat pe Keith drept unul dintre cei mai influenți producători ai secolului 21.

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