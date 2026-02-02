Cele mai extravagante ținute de la Gala premiilor Grammy: Cum au apărut pe covorul roșu staruri precum Lady Gaga, Chappell Roan și Gesaffelstein

Gala premiilor Grammy a adus, seara trecută, unele dintre cele mai extravagante ținute pe covorul roșu de la Los Angeles. Artiștii s-au întrecut în costume care mai de care mai strălucitoare, mai colorate și mai „curajoase“, iar rezultatul a fost unul pe măsură: imaginile lor au făcut înconjurul internetului, au devenit virale pe rețelele de socializare și au făcut sute de titluri în presa internațională.

Una dintre cele mai impresionante ținute a fost rochia mini neagră a cântăreței Blackpink, Rosé, creată de Giambattista Valli, cu volane albe voluminoase. Și rochia confecționată numai din pene de culoare neagră a lui Lady Gaga a stârnit comentarii în mediul online. Internauții au numit-o, bineînțeles, „lebădă neagră”.

Totuși, una dintre cele mai îndrăznețe apariții, și poate cea care a șocat cel mai mult publicul larg a fost cea a cântăreței Chappell Roan. Artista a pășit în fața fotografiilor într-o rochie vișinie de la Mugler, lungă și transparentă, care se potrivea de minune culorii părului ei. La câteva minute, însă, unul dintre stiliștii artistei s-a apropiat și i-a îndepărtat pelerina care îi acoperea umerii și bustul. Imaginile au stârnit controverse aprinse pe rețelele de socializare.

Și fostul fotomodel de origine germană Heidi Klum a avut o apariție de zile mari la Gala Premiilor Grammy. Aceasta a purtat o rochie-mulaj, realizată după corpului ei, din latex bej. Rochia, care i-a oferit puțină mobilitate pe covorul roșu, a fost creată de un designer german, pe nume Marina Hoermanseder.

Muzicianul francez Gesaffelstein, coproducător al albumului „Mayhem” al lui Lady Gaga, i-a ținut pe spectatori în suspans sub masca sa neagră. El a câștigat un trofeu pentru remixul său al hitului electronic „Abracadabra” al lui Lady Gaga.

Deși artistul a apărut pe scenă pentru a accepta premiul, nu a ținut niciun discurs, alegând în schimb să se încline pur și simplu și să trimită un sărut publicului. Ca de obicei, a purtat mănuși negre și o mască reflectorizantă neagră, care a fost, de asemenea, un element vizual cheie al turneului său din 2024/2025 pentru albumul său Gamma.

Și pentru că Lady Gaga a fost „lebăda neagră“, de pe covorul roșu nu putea să lipsească și cealaltă versiune a sa. Kesha a pășit pe covorul roșu într-o rochie voluminoasă din pene albe de la Atelier Biser.

Cele 6 cântărețe ale trupei Katseye au optat pentru ochii din dantelă transparente.

