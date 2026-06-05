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“Diplomacy in Fashion”. 26 de designeri români au participat la evenimentul organizat de ambasadorul UK Giles Portman la Londra

“Diplomacy in Fashion”. 26 de designeri români au participat la evenimentul organizat de ambasadorul UK Giles Portman la Londra
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Foto Ioana Păduraru
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“Diplomacy in Fashion”. Peste 26 de designeri români au participat la evenimentul organizat de ambasadorul Regatului Unit Giles Portman, şi soţia sa, Lucie Portman.

Evenimentul “Diplomacy in Fashion”, a fost găzduit de ambasadorul Regatului Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord în România, Giles Portman, şi soţia sa, Lucie Portman. În total peste 26 de designeri români au participat iar o selecție a pieselor curatoriate va fi expusă la Institutul Cultural Român din Londra, sincronizat cu London Fashion Week, publică Observator.

“British Heritage”

Sub direcția curatorială a lui Lucie Portman, ediția a II-a își continuă misiunea de celebrare și promovare a talentului românesc de top. Conceptul de anul acesta reinterpretează tema “British Heritage” printr-o fuziune între estetica clasică britanică și o viziune modernă.

„Este o expoziţie în Institutul Cultural Român, în Londra. Vom invita oameni din industrie să promovăm designerii români. Sunt imens de talentaţi şi iubesc să promovez creatori români şi britanici aici, la Reşedinţa Ambasadorului Britanic”, a declarat Lucy Portman, soţia ambasadorului Marii Britanii.

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