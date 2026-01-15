Prima pagină » Actualitate » Ce poezie de Mihai Eminescu au ales să recite, în limba română, ambasadorii Marii Britanii: „Astăzi sărbătorim alături de voi”

Ce poezie de Mihai Eminescu au ales să recite, în limba română, ambasadorii Marii Britanii: „Astăzi sărbătorim alături de voi”

Luiza Dobrescu
15 ian. 2026, 16:59, Actualitate

Ambasadorul Marii Britanii la Bucureşti, alături de vice-ambasadorul său, Giles Matthew Portman şi Rebecca Shah, au sărbătorit alături de România Ziua Culturii şi pe a poetului Mihai Eminescu. Cei doi chiar au recitat câteva versuri, în limba română. 

Versurile alese de cei doi reprezentanţi ai Marii Britanii în România sunt din poemul-emblemă al lui Eminescu, „Luceafărul”. În semn de respect faţă de ţara-gazdă, Giles Portman şi Rebecca Shah au recitat în limba română.

„Astăzi sărbătorim alături de voi Ziua Culturii Naționale.

Pentru a marca acest moment, Ambasadorul nostru, Giles Portman, și Șefa adjunctă a misiunii, Dr. Rebecca Shah, au recitat ultimele patru strofe din „Luceafărul” de Mihai Eminescu – una dintre cele mai emblematice opere ale literaturii române.

La mulți ani, culturii române!”

De asemenea, Ambasada Franţei în România a postat pe pagina de facebook un mesaj însoţit de o fotografie cu unul dintre cele mai reprezentative simboluri franco-române, Coloana Infinitului, realizată de Constantin Brâncuşi.

„Cu ocazia Zilei Culturii Române, doresc să aduc un omagiu unei culturi de o bogăție și o profunzime excepționale, puternic legată de istoria Franței.

Pentru numeroase mari spirite românești, Franța a fost o a doua casă, un loc al libertății, al creației și al recunoașterii. Constantin Brâncuși, figură majoră a artei moderne universale, a găsit la Paris spațiul necesar pentru a reinventa sculptura și a marca semnificativ cultura mondială. Alături de el, George Enescu, Emil Cioran, Mircea Eliade, Eugène Ionesco, Tristan Tzara, Elvire Popesco sau Vladimir Cosma au îmbogățit, din Franța, patrimoniul european şi universal. Aceste destine sunt mărturii ale legăturilor foarte strânse dintre țările noastre, întemeiate pe idei împărtășite și pe aceeași pasiune pentru cultură.

Această celebrare capătă astăzi o dimensiune cu totul specială, pe măsură ce ne îndreptăm privirea spre viitor. În România, anul 2026 este declarat oficial Anul Brâncuși, marcând împlinirea a 150 de ani de la nașterea „părintelui sculpturii moderne”. Este o ocazie minunată pentru ca țările noastre să celebreze împreună acest mare artist care spunea: „Vă ofer bucurie pură”. Ambasada Franței se alătură acestui omagiu pentru a promova această moștenire care aparține de acum întregii umanități.”

