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Doru Moldoveanu, mesaj pentru Romi Neguș: „Dacă voiai să te bați cu mine, trebuia să mă chemi afară din casă”

Alexandra Anton Marinescu
Doru Moldoveanu, mesaj pentru Romi Neguș: „Dacă voiai să te bați cu mine, trebuia să mă chemi afară din casă”
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Într-o nouă ediție a emisiunii „Martorii”, transmisă de Gândul, campionul de kickbox Doru Moldoveanu a continuat să vorbească despre conflictul cu Romi Neguș. Sportivul a explicat de ce susține că disputa dintre ei nu trebuia să depășească limitele unei confruntări sportive. Urmărește aici, integral, emisiunea „Martorii”.

Invitatul afirmă că ar accepta oricând o confruntare în cușcă, însă spune că nu poate accepta implicarea familiei într-un conflict dintre doi bărbați.

Doru Moldoveanu: „Mă bat cu pumnii goi, în cușcă”

Întrebat despre conflictul cu Romi Neguș, Doru Moldoveanu a spus că este dispus să accepte o confruntare în condiții egale.

„Da, 100%! Mă bat cu amândoi frații odată. Mă bat cu amândoi, oriunde, în cușcă, fără reguli, fără mănuși, în cușcă. Cu pumnii goi, intrăm în cușcă și ne batem.”, afirmă sportivul.

Sportivul susține că este acuzat pe nedrept de fostul său prieten. Acesta încearcă să îl facă responsabil pentru problemele pe care le are în prezent.

„Îmi pare rău că n-am deschis, că n-am mers mai mult pe subiectul ăsta cu Romi, ca să și povestesc. El, într-un fel, vrea să mă scoată acum pe mine prăduitor, că eu l-am dat la poliție, că eu l-am dat la alea. Mă acuză că eu l-am legat. El a venit și a făcut faptele pe care le-a făcut aici, de terorizat să nu vină la gală, și acum mă face sifon, că din cauza treburilor astea are procese și merge 100% la pușcărie. Nu doresc la nimeni treaba asta, dar fiecare cum își așterne, așa merge.”, spune acesta.

„Nu poți să ataci copiii și familia”

Doru afirmă că un conflict între doi bărbați nu ar trebui să implice niciodată familia.

„Dacă venea în cușcă și făcea un meci legal și vedea toată țara, că, până la urmă, e sportivitate, nu poți să vii la om în casă. Vii la om în casă, te primește omul, te pune la masă și după aceea tu îi ataci copiii. Eu n-am înțeles niciodată. Dacă îi luam vreo combinație, dacă îi luam vreo afacere, dacă îi băteam pe, nu știu, din familia lui, ceva personal. Nu poți să ataci niște copii pentru simplul fapt că tu ți-ai dorit, Romi, să te bați cu mine, tu să îmi ataci copiii și familia și eu să stau indiferent.”, afirmă acesta.

În încheiere, sportivul spune că adversarii săi puteau proceda diferit. Confruntarea trebuia să fie doar între ei.

„Dacă aveau ceva de zis, puteau să vină să mă atace pe mine, să mă bată, să mă taie, să mă împuște și rămânea doar strada . Nu să vii acasă. Dacă tot a vrut să vină la mine acasă, trebuia să vină în fața casei, să nu spargă nimic și să mă cheme să ies afară din casă. Să vadă dacă ieșeam eu singur afară, împotriva a șapte inși.”, concluzionează invitatul.

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