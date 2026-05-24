Echipele de la Amenajare Edilitară Sector 5 sunt în teren și acționează pentru întreținerea și îngrijirea spațiilor publice din Sectorul 5.

În Parcul Romniceanu au fost desfășurate lucrări de igienizare și întreținere: curățarea locurilor de joacă, spălarea suprafețelor și a trotuarelor, precum și intervenții pentru îngrijirea arborilor.

În același timp, echipele lucrează în mai multe zone din sector pentru întreținerea spațiilor verzi: tunderea ierbii, îngrijirea gardurilor vii și plantarea de arbori.

Parcurile pentru câini sunt, de asemenea, în atenția administraţiei de sector, unde se realizează lucrări de întreținere pentru asigurarea unui mediu curat.

Fântânile arteziene din Sectorul 5 au fost repornite, odată cu începutul sezonului cald.

