(P) Infrastructură 5: Reparații ale carosabilului și lucrări de acces în Sectorul 5

Infrastructură S5 S.A. continuă lucrările de reparații locale și amenajare a accesului în mai multe zone din Sectorul 5, profitând de condițiile meteo favorabile pentru a accelera intervențiile.

În această perioadă, echipele Infrastructură 5 au intervenit pe Drumul Sâncraiu și Strada Păpușoiului, unde au fost realizate repareații ale carosabilului pentru a îmbunătăți circulația și pentru a reda funcționalitatea carosabilului.

„Vremea s-a îndreptat, iar noi avem și mai mult spor la treabă!

În această perioadă, am avut mai multe lucrări de reparații locale în diferite zone din sector, printre care Drumul Sâncraiu și Strada Păpușoiului, unde am intervenit prompt și am redat funcționalitatea carosabilului.

În paralel, continuăm și lucrările pentru realizarea rampelor, în funcție de prioritatea intervențiilor și în ordinea în care au fost primite solicitările.

Am finalizat rampă pe Strada Iancu Jianu și trepte pentru o nouă scară necesară accesului în condominiu.

Ne bucurăm că putem face lucrurile bine, eficient și cu folos pentru comunitate! Ținem aproape pentru următoarele lucrări”, transmiste Infrastructură 5 pe Facebook.

