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Imagini din timpul protestelor de la Paris care par făcute cu inteligența artificială. Oameni care își văd liniștiți de întâlnirea de la restaurant sau care fac jogging printre protestatari furioși și mașini incendiate

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Franța arde, iar locuitorii fac sport și iau masa în oraș printre incendii și protestatari. Chiar dacă țara este cuprinsă de câteva zile de proteste violente, unii dintre francezi nu au vrut să renunțe la rutina lor. Două clipuri controversate au apărut pe rețelele de socializare, în care un cuplu stă foarte relaxat la o terasă, iar o femeie își face liniștită rutina de jogging printre fumul gros și manifestanții mascați. Protestele din Franța au izbucnit pe fondul nemulțumirilor legate de educație, scumpiri și serviciile publice. Manifestațiile au degenerat în violențe weekend-ul acesta, cu incendieri, jafuri și distrugeri în mai multe orașe. În urma revoltelor, premierul Sébastien Lecornu a anunțat măsuri de securitate sporite în zonele afectate.

O femeie aleargă printre protestatarii mascați și flăcări

Un clip cu o femeie care face jogging pe un bulevard din Paris a devenit viral pe internet. Îmbrăcată în haine sport, aceasta aleargă printre protestatarii cu măști și glugi pe cap, fără să pară deranjată de ceea ce se întâmplă în jurul ei.

În imagini se vede cum femeia trece pe lângă un morman de trotinete și biciclete în flăcări. Aceasta se strecoară printre protestatari și pare concentrată să-și ducă antrenamentul până la capăt. În timp ce unii oameni se uită mirați la ea și râd, alții își continuă protestul. Comportamentul femeii, care își vede de alergare în mijlocul haosului de pe străzile Parisului, a atras atenția internauților.

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Un cuplu stă la terasă în timpul protestelor din Paris

Un cuplu a devenit popular pe internet după ce a fost filmat stând relaxat la o terasă din apropierea Arcului de Triumf, în timp ce în jurul lor aveau loc proteste. Cei doi adulți par neafectați de agitația de pe străzile Parisului și își continuă conversația ca într-o zi obișnuită. În spatele lor mai mulți protestatari urmăreau un incendiu.

În imagini, bărbatul fumează, iar femeia stă cu o păturică pe ea, ambii degajați și liniștiți. Pe masă se află două pahare, iar cei doi vorbesc și râd, fără să pară afectați de ceea ce se întâmplă fix lângă ei. Atitudinea relaxată a cuplului, în contrast cu tensiunile și haosul din stradă, a atras atenția oamenilor și s-a transformat în subiect de discuție pe social media.

Protestele împotriva scumpirilor și măsurilor de austeritate au scos sute de mii de francezi în stradă

Manifestațiile din Franța au început în septembrie, după protestele elevilor din suburbiile de nord ale Parisului. Tinerii au reclamat absența profesorilor, clasele aglomerate și condițiile proaste din școli. În săptămânile următoare, mișcarea s-a extins și a atras sindicate, muncitori, pensionari și susținători ai „Vestelor galbene”, care au adus în prim-plan nemulțumirile legate de scumpiri, salarii și pensii.

Pe 17 octombrie, manifestațiile s-au concentrat și asupra scumpirilor, prețurilor la combustibil și reducerilor cheltuielilor publice. În timpul protestelor, grupuri de persoane au spart vitrine, au jefuit magazine și au incendiat clădiri. La nivel național, autoritățile franceze au anunțat peste 2.000 de persoane reținute și 150 de membri ai forțelor de ordine răniți, conform The Guardian.

Ministerul francez de Interne a estimat participarea la proteste la aproximativ 550.000 de persoane, în timp ce Confederația Generală a Muncii, unul dintre cele mai mari sindicate din Franța, a avansat cifra de 800.000 de manifestanți.

Mai multe orașe din Franța au avut de suferit din cauza protestelor

Unul dintre cele mai grave incidente a avut loc în orașul Limoges, unde un incendiu provocat de persoane care au pătruns în primărie a distrus o mare parte din clădirea istorică, veche de 143 de ani. Prefectul regiunii a declarat că acoperișul s-a prăbușit peste etajele inferioare, iar aproximativ două treimi din exteriorul clădirii au fost distruse.

În Marsilia, persoane mascate au pătruns în primărie și au provocat distrugeri. La Paris, în apropiere de Place de la République și de bulevardul Magenta, mai multe magazine au fost sparte și jefuite. Printre spațiile comerciale atacate s-au numărat un magazin Lacoste, un magazin de articole sportive și mai multe magazine de telefoane.

Protestatarii au incendiat tomberoane și mașini, iar focul de la un camion s-a extins la o clădire din apropiere. Poliția a folosit gaze lacrimogene pentru a dispersa grupurile violente.

Bilanțul prezentat duminică, 18 octombrie, de autorități indică aproximativ 1.800 de persoane reținute sau arestate și peste 500 de membri ai forțelor de ordine răniți. Violențele au amplificat presiunea asupra executivului, iar opoziția și mai mulți primari au criticat modul în care autoritățile au gestionat ordinea publică.

Macron a transmis că persoanele care au vandalizat clădirile vor fi pedepsite

Președintele a transmis sâmbătă, 17 octombrie, că nu există loc pentru violență în Franța și a avertizat că persoanele care au vandalizat și atacat prefecturi, magazine și primării, precum și cele care au participat la jafuri, vor fi urmărite și pedepsite. Macron și-a exprimat, de asemenea, sprijinul pentru forțele de ordine, pe care le-a descris drept garante ale dreptului de a manifesta.

„Violența nu își are locul în Republica noastră. Cei care au vandalizat și atacat prefecturi și magazine, cei care au jefuit până și primăriile noastre, vor fi identificați și pedepsiți. Forțelor de ordine, care garantează dreptul de a manifesta, le transmit sprijinul întregii națiuni.”, a transmis Macron pe X.

Prim-ministrul Sebastien Lecornu a anunțat luni, 19 octombrie, că Franța va institui stări de asediu parțiale în unele zone, după ce protestele din weekendul precedent s-au transformat în adevărate revolte în Paris și în alte orașe.

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