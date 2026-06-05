Madonna a susținut joi seară un mini-concert surpriză, cu o durată de 15 minute, în Times Square New York. Diva de 67 de ani a explodat în roz pentru promovarea noului album, scrie AFP.

Cântăreața i-a anunțat pe fanii ei cu puțin timp înainte de începerea acelui microrecital prin intermediul aplicației de întâlniri online Grindr, dedicată comunității LGBT, care a fost partenerul evenimentul.

Madona cântă și la pauză

Madona va performa, de asemenea, într-un show organizat în pauza finalei Cupei Mondiale de Fotbal, pe 19 iulie, la New York, alături de Shakira și BTS – o premieră pentru acest eveniment sportiv, care se inspiră din spectacolul artistic de la jumătatea galei Super Bowl din Statele Unite.

A fost pentru a doua oară în ultimele săptămâni când Times Square a devenit gazda unui eveniment surpriză: pe 16 mai, casa de modă italiană Gucci a folosit acel spațiu pentru a prezenta cea de-a doua colecție creată de directorul său artistic, Demna. Acel show spectaculos a fost transmis și în direct pe imensele panouri publicitare ce înconjoară legendara piață newyorkeză.

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