Madonna a fost victima unui jaf de zile mari la Coachella. Costumul unicat, purtat în timpul concertului, a dispărut. Ce anunță regina muzicii pop

Costumul vintage pe care l-a purtat cântăreața Madonna, weekend-ul trecut, la Coachella a dispărut fără urmă. Regina muzicii pop a făcut anunțul pe pagina sa de Instagram și a anunțat că oferă o recompensă dacă piesele unice îi vor fi returnate în siguranță.

Legendara artistă și-a surprins fanii, vinerea trecută, când a urcat pe scenă alături de vedeta pop Sabrina Carpenter. Madonna a purtat un body vintage violet cu corset, ciorapi violet și mănuși de culoarea lavandei. Pe scenă, ea a spus că era „același corset, aceleași cizme și aceeași jachetă Gucci” pe care le-a purtat la prima sa apariție la Coachella, în 2006.

De atunci, articolele au dispărut, iar cântăreața a publicat o postare pe Instagram Story în care oferă o recompensă pentru returnarea articolelor vestimentare.

Anunțul vine după ce cântăreața a dezvăluit că o continuare a albumului său „Confessions On A Dance Floor” va fi lansată pe 3 iulie.

Ea a scris: „Încă sunt în al nouălea cer de vineri seara, de la Coachella! Mulțumesc Sabrinei și tuturor celor care au făcut acest lucru posibil. A fost o adevărată emoție să readuc „Confessions II” acolo unde a început totul. „Acest moment în care cercul s-a închis a avut o rezonanță deosebită până când am descoperit că piesele vintage pe care le purtam au dispărut – costumul meu, scos din arhivele mele personale – jacheta, corsetul, rochia și toate celelalte articole vestimentare.” „Acestea nu sunt doar haine, ci fac parte din istoria mea. Au dispărut și alte obiecte de arhivă din aceeași perioadă. Sper și mă rog ca vreun suflet bun să găsească aceste obiecte și să ia legătura cu echipa mea. „Ofer o recompensă pentru returnarea lor în siguranță. Vă mulțumesc din toată inima.”

Madonna și Sabrina Carpenter au interpretat vineri, în cadrul festivalului din California, piese precum hiturile Madonnei „Vogue” și „Like A Prayer”, alături de o piesă nouă care, potrivit unor surse, ar face parte din viitorul album al artistei în vârstă de 67 de ani, intitulat „Confessions II”.

Acesta va fi al 15-lea album de studio al ei și vine după albumul din 2005, câștigător al unui premiu Grammy, cunoscut pentru muzica de club și hituri precum „Sorry” și „Hung Up”.

Madonna și-a început cariera în anii 1980 și a câștigat numeroase distincții, printre care șapte premii Grammy și două premii Brit.

