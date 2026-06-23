Bulgaria, campioana scumpirilor la carburanți în UE. Pe ce loc se află România

Bulgaria ocupă un loc fruntaș la capitolul scumpirilor la carburanți în Uniunea Europeană. Țara vecină a înregistrat cea mai mare majorare de preț la combustibil, potrivit ultimelor date furnizate de Eurostat. De altfel, și România a înregistrat creșteri ale tarifelor la motorină. Datele sunt aferente lunii mai.

Prețurile carburanților au crescut cel mai mult în Bulgaria, cu 33,9% față de mai 2025. Urmează Luxemburg, Lituania și România, cu un avans de 30,4%. Cele mai mici scumpiri au fost înregistrate în Ungaria și Polonia.

România se află pe locul 4

Eurostat a publicat următoarele date:

Bulgaria: creștere în medie cu +33,9%, față de luna mai 2025;

Luxemburg: creștere cu 32,2%;

Lituania: creștere cu 30,8%;

România: creștere cu 30,4%.

La polul opus avem și cele mai mici creșteri:

Ungaria: +3,5%;

Polonia: +12,75%.

Scumpirea carburanților în Bulgaria s-a accentuat în luna mai, după avansul înregistrat în aprilie și martie. La nivelul Uniunii Europene, ritmul mediu de creștere a fost semnificativ mai redus în aceeași perioadă.

„În mai 2026, preţul combustibililor şi lubrifianţilor pentru transportul personal în UE a crescut cu 20,7% faţă de mai 2025, în urma unei creşteri de 12,9% în martie 2026 şi de 20,8% în aprilie, faţă de aceleaşi luni din 2025. Până în februarie 2026, aceste preţuri erau în general în scădere atât pentru media UE, cât şi pentru majoritatea ţărilor UE”, a anunțat, luni, Eurostat.

România a fost singurul stat din UE în care motorina s-a scumpit în lunile aprilie și mai 2026

Față de aprilie, prețurile carburanților au crescut cu 1,1%. La nivelul UE, motorina s-a scumpit cu 29%, iar benzina cu 16,2% față de mai 2025. Comparativ cu luna precedentă, motorina s-a ieftinit, în timp ce benzina a înregistrat o ușoară creștere. În Bulgaria, prețul motorinei a scăzut ușor, iar benzina s-a scumpit.

„Cu toate acestea, pe o bază lunară, consumatorii din UE au înregistrat o scădere a preţurilor motorinei cu 5,8%, în timp ce preţurile benzinei au crescut din nou, chiar dacă doar cu 0,8% faţă de aprilie 2026. În aprilie 2026, preţul motorinei a crescut cu 7,9%, iar cel al benzinei cu 2,4% faţă de martie 2026”, a transmis Eurostat.

Între aprilie și mai 2026, România a fost singura țară din UE în care prețul motorinei a crescut. În celelalte state, motorina s-a ieftinit, cele mai mari scăderi fiind în Germania și Grecia. La benzină, majoritatea statelor UE au raportat scumpiri, în timp ce Germania, Irlanda și Suedia au înregistrat ieftiniri.

Sursă foto: Shutterstock – imagini cu rol ilustrativ, Eurostat