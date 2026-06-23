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Bulgaria, campioana scumpirilor la carburanți în UE. Pe ce loc se află România

Bulgaria, campioana scumpirilor la carburanți în UE. Pe ce loc se află România
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Bulgaria ocupă un loc fruntaș la capitolul scumpirilor la carburanți în Uniunea Europeană. Țara vecină a înregistrat cea mai mare majorare de preț la combustibil, potrivit ultimelor date furnizate de Eurostat. De altfel, și România a înregistrat creșteri ale tarifelor la motorină. Datele sunt aferente lunii mai.

Prețurile carburanților au crescut cel mai mult în Bulgaria, cu 33,9% față de mai 2025. Urmează Luxemburg, Lituania și România, cu un avans de 30,4%. Cele mai mici scumpiri au fost înregistrate în Ungaria și Polonia.

Bulgaria, campioana scumpirilor la carburanți în UE. Pe ce loc se află România

Bulgaria, campioana scumpirilor la carburanți în UE

România se află pe locul 4

Eurostat a publicat următoarele date:

  • Bulgaria: creștere în medie cu +33,9%, față de luna mai 2025;
  • Luxemburg: creștere cu 32,2%;
  • Lituania: creștere cu 30,8%;
  • România: creștere cu 30,4%.

La polul opus avem și cele mai mici creșteri:

  • Ungaria: +3,5%;
  • Polonia: +12,75%.

Scumpirea carburanților în Bulgaria s-a accentuat în luna mai, după avansul înregistrat în aprilie și martie. La nivelul Uniunii Europene, ritmul mediu de creștere a fost semnificativ mai redus în aceeași perioadă.

„În mai 2026, preţul combustibililor şi lubrifianţilor pentru transportul personal în UE a crescut cu 20,7% faţă de mai 2025, în urma unei creşteri de 12,9% în martie 2026 şi de 20,8% în aprilie, faţă de aceleaşi luni din 2025. Până în februarie 2026, aceste preţuri erau în general în scădere atât pentru media UE, cât şi pentru majoritatea ţărilor UE”, a anunțat, luni, Eurostat.

Prețurile combustibililor și lubrifianților în intervalul martie – mai 2026. Sursă foto: Eurostat

România a fost singurul stat din UE în care motorina s-a scumpit în lunile aprilie și mai 2026

Față de aprilie, prețurile carburanților au crescut cu 1,1%. La nivelul UE, motorina s-a scumpit cu 29%, iar benzina cu 16,2% față de mai 2025. Comparativ cu luna precedentă, motorina s-a ieftinit, în timp ce benzina a înregistrat o ușoară creștere. În Bulgaria, prețul motorinei a scăzut ușor, iar benzina s-a scumpit.

„Cu toate acestea, pe o bază lunară, consumatorii din UE au înregistrat o scădere a preţurilor motorinei cu 5,8%, în timp ce preţurile benzinei au crescut din nou, chiar dacă doar cu 0,8% faţă de aprilie 2026. În aprilie 2026, preţul motorinei a crescut cu 7,9%, iar cel al benzinei cu 2,4% faţă de martie 2026”, a transmis Eurostat.

Între aprilie și mai 2026, România a fost singura țară din UE în care prețul motorinei a crescut. În celelalte state, motorina s-a ieftinit, cele mai mari scăderi fiind în Germania și Grecia. La benzină, majoritatea statelor UE au raportat scumpiri, în timp ce Germania, Irlanda și Suedia au înregistrat ieftiniri.

Sursă foto: Shutterstock – imagini cu rol ilustrativ, Eurostat

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