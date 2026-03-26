Prețurile în creștere la carburanți îi obligă pe șoferi să își regândească fiecare drum. Pentru mulți dintre ei mașina a devenit chiar un lux pe care nu și-l mai permit. Pentru a se bucura totuși și de mersul cu mașina, unii reduc kilometrii, alții își schimbă obiceiurile de condus. Soluțiile simple pot reduce consumul chiar și cu 20%.

Trucul care te ajută să reduci consumul de combustibil cu 20%

Scumpirile de la pompă îi determină pe mulți șoferi să alimenteze în cantități mici. Orice majorare, chiar și de câțiva bani pe litru, se resimte imediat. Cei care nu pot renunța la mașină au găsit însă soluții pentru a face față costurilor, relatează Observator News.

Cea mai simplă este compararea prețurilor înainte de alimentare. De exemplu, la o benzinărie litrul de motorină ajunge la 10,17 lei, dar verificând o aplicație poți observa că există opțiuni mai accesibile în apropiere.

La doar câteva minute distanță de prima benzinărie, se găsește o stație unde motorina costă 9,90 lei litrul. Diferența pare mică la prima vedere, însă pentru un plin poate însemna o economie de aproximativ 20 de lei.

Stilul de condus se resimte în economia la rezervor

Şi stilul de condus dictează economia la rezervor. „Schimbarea treptelor de viteza in turatii cat mai joase intre 1.500-2.500. Un lucru important presiunea in pneuri, conteaza foarte mult. O presiune scazuta, neadecvata impedica rularea”, a declarat Bogdan Mane, instructor auto, pentru sursa citată.

Recomandările autorului: