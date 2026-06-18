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Prețul țițeiului Brent scade cu 2,3%. Indicii bursieri cheie din Japonia, Coreea de Sud și Taiwan cresc. Ormuz rămâne periculoasă pentru petroliere

Prețul țițeiului Brent scade cu 2,3%. Indicii bursieri cheie din Japonia, Coreea de Sud și Taiwan cresc. Ormuz rămâne periculoasă pentru petroliere
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Prețul petrolului a scăzut în urma semnării acordului de pace interimar între Statele Unite și Iran. Astfel se reia scăderea întreruptă de avertismentul președintelui american Donald Trump că și-ar putea relua campania militară.

Țițeiul Brent a scăzut joi cu 2,3% în Asia, readucând indicele de referință internațional aproape de nivelul de acum 24 de ore, conform Aljazeera.

Contractele futures Brent pentru august

Contractele futures Brent pentru livrare în august se situau la 77,73 dolari la ora 05:30 GMT, cu doar aproximativ 7% mai mult decât înainte ca SUA și Israelul să lanseze războiul împotriva Iranului pe 28 februarie.

După câteva zile de scăderi, Brent a crescut pentru scurt timp peste 81 de dolari pe baril miercuri, după ce Trump a avertizat că SUA ar putea „reveni direct la aruncarea bombelor” asupra Iranului dacă acesta nu „se conformează”.

Recuperând pierderile de pe Wall Street peste noapte, piețele bursiere asiatice și-au revenit pe fondul unui optimism reînnoit pentru sfârșitul a aproape patru luni de perturbări ale lanțurilor globale de aprovizionare cu energie.

Cum se mișcă bursele din Asia

Indicele de referință Nikkei 225 din Japonia și Kospi din Coreea de Sud au atins maxime istorice, câștigând peste 2%, respectiv 1,7%.

  • Indicele Taiex din Taiwan a crescut cu până la 1,3%.
  • Indicele Hang Seng din Hong Kong a contracarat tendința, scăzând cu 1,7%.

Contractele futures pe acțiunile americane

Contractele futures pe acțiunile americane, care sunt tranzacționate în afara orelor normale de piață și prefigurează adesea performanța zilei următoare, au crescut, cele legate de indicele de referință S&P 500 și de indicele Nasdaq Composite, axat pe tehnologie, crescând cu aproximativ 0,8%, respectiv 1,3%.

„Lăsând la o parte conținutul memorandumului de înțelegere, piețele vor saluta probabil faptul că atât SUA, cât și Iranul l-au semnat mai devreme decât se aștepta inițial”, a declarat pentru Al Jazeera Norihiro Yamaguchi, economist principal pentru Japonia la Oxford Economics.

„Momentul este, de asemenea, favorabil, deoarece principalele ședințe de politică monetară ale băncilor centrale au trecut, reducând o sursă cheie de incertitudine”, a declarat Yamaguchi.

„Pentru piețele asiatice, revenirea în forță a acțiunilor americane ale semiconductorilor ar trebui să ofere un impuls suplimentar, având în vedere expunerea puternică a regiunii la acțiunile tehnologice.”

Efectul imediat al pactului SUA-Iran

Prim-ministrul pakistanez Shehbaz Sharif, care a mediat negocierile dintre Washington și Teheran, a declarat miercuri că memorandumul de înțelegere (MoU) SUA-Iran a intrat în vigoare cu „efect imediat”.

Sharif a declarat că Iranul va „redeschide instantaneu” Strâmtoarea Hormuz și că SUA vor ridica „imediat” blocada navală asupra porturilor iraniene, deși nu este imediat clar dacă anunțul a avut vreun efect asupra creșterii traficului maritim pe această cale navigabilă critică.

Transportul maritim în strâmtoare a fost redus la o fracțiune din nivelurile din timp de pace din cauza amenințării reprezentate de rachete, drone și mine iraniene, precum și de blocada SUA.

Blocada a dus la un deficit zilnic estimat de 14 milioane de barili pe piața globală a petrolului, potrivit Agenției Internaționale pentru Energie (AIE).

Piețele au răspuns la acordul anunțat de Trump

Fabien Yip, analist de piață la IG din Sydney, a declarat că, deși piețele au răspuns la memorandumul de înțelegere cu optimism, ridicarea este „în mare parte inclusă în preț”, deoarece probleme practice, cum ar fi acumularea de nave în Golf și operațiunile de deminare, trebuie încă rezolvate.

„Există o divergență notabilă între sentimentul și oferta fizică – creșterea producției și normalizarea logisticii vor necesita timp”, a declarat Yip pentru Al Jazeera.

500 de nave așteaptă să iasă din Golf

Deși se estimează că peste 500 de nave așteaptă să iasă din Golf prin strâmtoare, companiile de transport maritim și-au exprimat îngrijorarea cu privire la lipsa de claritate cu privire la modul de asigurare a siguranței navelor și echipajelor lor în Canalul Mânecii.

Navele blocate în Ormuz sunt încă în situație de risc

Într-un comunicat emis la începutul acestei săptămâni, Consiliul Maritim Baltic și Internațional (BIMCO), una dintre cele mai mari asociații de armatori din lume, a declarat că SUA și Iranul nu au furnizat încă informații despre „aspecte cheie, cum ar fi calendarul și rutele sigure”.

„Din cauza lipsei de detalii și a unui istoric de asigurări prea optimiste, credem că situația de securitate pentru industria transportului maritim rămâne volatilă și considerăm în continuare că este foarte riscant ca navele să înceapă tranzitele în acest moment”, a declarat Jakob Larsen, directorul de siguranță și securitate la BIMCO, într-un comunicat de luni, ca răspuns la anunțul inițial al memorandumului de înțelegere.

„Îi sfătuim pe armatori să continue să efectueze evaluări amănunțite ale riscurilor și facem apel la toate părțile implicate să pună siguranța navigatorilor pe primul loc.”

Recomandarea autorului: Trump și Pezeshkian au semnat acordul istoric SUA-Iran care schimbă echilibrul din Orientul Mijlociu. Temele sensibile cuprinse în document

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